Un parasite aide à mieux comprendre les infections chez les abeilles

Un parasite mesurant à peine plus d'un millimètre serait un des principaux responsables du déclin inquiétant des abeilles. Transporteur de virus et de bactéries, il pourrait permettre à une équipe de l'Université de Montréal de comprendre et combattre les infections qui tuent les abeilles.

« Plusieurs facteurs affectent la survie des abeilles. Le parasite, appelé Varroa destructor, et les virus sont les plus importants selon moi, mais ce sont les moins étudiés actuellement », affirme Levon Abrahamyan, professeur de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal et directeur du projet de recherche.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), qui finance une partie du projet, estime à 30 % le pourcentage global de mortalité hivernale des colonies d'abeilles au Québec entre 2017 et 2018. Ce déclin est inquiétant puisque le tiers de la production agricole canadienne dépend de ces insectes pollinisateurs.

« Aujourd'hui, on connaît environ 20 virus qui affectent les abeilles, mais je suis convaincu qu'il y en a plus que ça. Ces virus inconnus pourraient avoir un gros effet sur la survie des abeilles. »

L'équipe cherche aussi à déterminer quels virus sont transmis par le parasite à l'abeille. Pour ce faire, elle va étudier la présence des virus chez le parasite et comparer la diversité virale des ruches selon le niveau d'infestation par le parasite.

Pour reconnaître les virus, l'équipe utilise une technique de séquençage génétique. En écrasant l'abeille dans une petite fiole, on trouve du matériel génétique de l'abeille, mais aussi celui des bactéries et des virus qui étaient présents dans son organisme. Le même procédé s'applique pour le séquençage du parasite, qu'on écrase afin d'analyser le matériel génétique des virus qu'il transporte.

Les multiples effets du parasite

Plusieurs études suggèrent que le parasite sert d'incubateur pour les virus. Les cellules virales se répliquent en grand nombre en son sein et sont ensuite transmises à l'abeille. Les effets du virus sont alors plus importants. C'est le cas du virus des ailes déformées.

« On peut le retrouver chez des abeilles qui n'ont aucun symptôme. Par contre, si le virus a été transmis à l'abeille par le parasite, la charge virale sera plus grande et l'abeille aura du mal à lutter contre le virus. Elle aura les ailes et l'abdomen déformés et ne pourra plus voler », explique Marie Marbaix, étudiante française en stage à l'Université de Montréal dans le cadre du programme Mitacs Globalink, qui collabore au projet. Le parasite transporte aussi des bactéries pouvant entraîner certaines maladies.

En plus d'être un vecteur d'infection, le parasite se nourrit du gras et de l'hémolymphe de l'abeille, l'équivalent du sang chez l'humain. L'abeille est affaiblie et son système immunitaire n'est plus aussi efficace. L'abeille devient alors plus vulnérable aux virus et aux bactéries. Le parasite varroa est particulièrement nocif l'hiver, alors que les abeilles ont fait des réserves pour leur hibernation.