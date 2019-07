Les leçons d'Apollo (ou comment une organisation peut décrocher la Lune)

Les premiers mots sont plutôt « Okay, Houston - I believe we've had a problem here », prononcés par Jack Swigert.

Avez-vous des souvenirs du programme Apollo ?

Je ne me rappelle pas le premier alunissage. J'ai par contre souvenir d'avoir regardé les missions subséquentes, particulièrement 16 et 17, à l'école.

En fait, la grande majorité des enfants de ma génération ont été profondément marqués par Apollo et la grande majorité d'entre nous, on a voulu devenir astronaute à ce moment-là. Dans mon cas, c'était un peu bizarre, parce que c'était des hommes, des Américains, des pilotes, et moi, j'étais une petite fille de Montréal qui n'était jamais montée dans un avion, ni personne dans sa famille, et qui ne parlait pas la même langue que ces gens-là et qui n'avait pas la même nationalité.

Quand vous regardez toute cette aventure jusqu'à la Lune, qu'en retenez-vous ?

En fait, je cite assez souvent le discours de John Kennedy à l'Université Rice, en 1962, qui a vraiment donné le coup d'envoi à la course à la Lune. C'est le fameux : « We choose to go to the Moon, we choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they're easy, because they're hard. » Et ça me touche toujours beaucoup. Mais dans la phrase suivante, il dit quelque chose comme « parce que l'objectif d'aller sur la Lune servira à organiser nos affaires, à nous forcer à donner le meilleur de nos énergies et de notre savoir-faire, parce que ce défi-là, on s'engage à le relever, on refuse de remettre ça à plus tard, et on va le gagner ». C'est une force pour galvaniser les troupes, pour dire qu'ensemble, on peut faire des choses extraordinaires si on y met l'effort et tout notre vouloir, et c'est exactement ce qui est arrivé à la nation. Et elle a embarqué avec elle d'autres nations. Ça motivait les gens à se surpasser et à travailler fort et à travailler en équipe. Moi, je trouve ça fantastique. C'est un legs qui est immense.

Vous avez vous-même une solide formation scientifique. Si on se replace en 1961, la Lune semblait un défi considérable.

Ç'aurait été insurmontable s'ils n'avaient pas mis tous les moyens pour le faire, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens techniques et aussi les moyens en termes de main-d'oeuvre. Ils avaient des gens extrêmement doués à la NASA. Vous savez aussi qu'il y avait beaucoup de Canadiens. Lorsque le programme de l'avion supersonique canadien Avro Arrow a été mis de côté, plusieurs des ingénieurs qui y travaillaient se sont retrouvés à la NASA et ont travaillé sur les premières missions. Plusieurs sont restés. Ils avaient aussi l'Allemand Wernher von Braun. Ils n'hésitaient pas à aller chercher les talents là où ils étaient.

Un ancien gestionnaire du programme Apollo a dit : les obstacles techniques étaient surmontables. Les plus grands défis étaient dans l'organisation et la coordination de tout cet effort.

Tout à fait, et il ne faut pas oublier - et nous les astronautes, on ne l'oublie jamais - qu'il y a aussi eu des pertes de vie. On a perdu un équipage complet à Apollo 1 dans un feu lors d'un entraînement sur la rampe de lancement. Cela a changé complètement notre façon de faire, mais ce qui est phénoménal, c'est la vitesse à laquelle les gens ont fait les ajustements, ont complètement changé le design de la capsule, et malgré la douleur, ont continué à travailler en disant : nos collègues ne sont pas morts en vain. Et on a vécu un peu la même chose quand j'étais là-bas, comme astronaute à Houston, lorsqu'on a perdu une navette spatiale. On avait cette même détermination d'ajuster, de réparer, de changer nos procédures pour que nos collègues ne soient pas décédés en vain.

Du temps où vous étiez dans ce programme spatial, est-ce que vous avez pu observer les échos de l'aventure Apollo dans l'organisation ?

Tout à fait. En plus, quand je suis arrivée en 1996 à la NASA, à Houston, il y avait encore des astronautes d'Apollo dans le corps d'astronautes. On les rencontrait, ils étaient dans le corridor. On avait l'ancien centre de contrôle de mission, qui était celui qui avait été utilisé pour Apollo, et qui ensuite a été utilisé pour des films comme Apollo 13. Ils l'ont conservé dans une autre salle et c'est un endroit historique.

J'ai volé à bord de la navette spatiale, et l'architecture interne de la navette spatiale, la façon dont les interrupteurs étaient disposés, c'était de la technologie Apollo. Donc, ç'a été une évolution, et ça a imprégné constamment notre milieu. Et plus encore cette façon d'être, c'est-à-dire : il y a un problème, on va s'asseoir, on va le régler, en équipe. Ça, c'est partout, tout le monde, tout le temps.

Ces astronautes que vous avez croisés, et vous-même en êtes une, partageaient-ils des caractéristiques de leadership, d'intelligence, de sang-froid ?

La seule caractéristique que je vous donnerais, parce que, évidemment, il y a différentes personnalités, c'est que tout le monde aime beaucoup les aspects opérationnels. On aime être dans des avions, dans des objets qui bougent, tester des choses, partir dans de grandes aventures d'exploration. Mais je dirais que s'il y a une caractéristique commune, et elle transcende les nationalités, les hommes et les femmes, et même les antécédents personnels, c'est ce désir de pousser les choses. Cette curiosité, ce désir de participer à quelque chose de plus grand que nous.

L'auteur Dick Richardson mentionne Wernher von Braun comme exemple de leadership et de capacité d'adaptation pour arriver à son objectif de vol spatial... C'est un peu vous, ça. Vous avez très tôt voulu devenir astronaute. Et vous y êtes parvenue !

C'est bien tombé. Les choses avaient évolué, on est devenu des partenaires, on a eu un programme spatial habité. Moi, j'étais là au bon moment et j'ai postulé. C'était la première étape. Il y a une citation qu'on attribue à Wernher von Braun, que j'aime bien et qui dit : j'ai appris à utiliser le mot « impossible » avec circonspection. En voulant dire : écoutez, quand on me dit que c'est impossible, je prends ça avec un grain de sel. Et je suis un peu de cette facture : en général, je suis assez optimiste.