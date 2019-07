La génétique du changement de sexe chez les poissons

Mathieu Perreault

La Presse

La girelle à tête bleue est l'une des quelques espèces de poisson où le sexe n'est pas déterminé avant l'âge adulte. Des chercheurs néo-zélandais viennent de montrer que les gènes qui déterminent le sexe - et la couleur - des individus sont situés dans leur gonade et non leur cerveau.