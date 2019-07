Une éclipse totale de Soleil au-dessus du Chili

Le phénomène a commencé à 13 h 01 dans l'océan Pacifique et la bande d'obscurité totale, large de plus de 150 km, atteindra les côtes chiliennes à 16 h 38, puis traversera le sud de l'Argentine, selon la Fondation chilienne d'astronomie.

Le passage de l'ombre de la Lune, qui va s'interposer entre le Soleil et la Terre, va entraîner plus de deux minutes d'obscurité totale en plein jour, et la température devrait baisser de trois à quatre degrés.

Au Chili, qui concentre près de 45 % des observations mondiales, environ 300 000 touristes, scientifiques, chasseurs d'éclipses, passionnés ou simples curieux ont fait le déplacement, selon les autorités, alors que les météorologues prévoient un ciel dégagé dans le nord du pays.

« Le Chili est la capitale du monde en matière d'astronomie. Nous sommes les yeux et les sens de l'humanité pour pouvoir regarder, observer et étudier les étoiles et l'Univers », s'est félicité le président chilien Sebastian Pinera, qui a visité l'observatoire de La Silla, situé à 2400 mètres d'altitude et opéré par l'Organisation européenne pour des observations astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO).

« Il est très rare que la totalité d'une éclipse se voit au-dessus d'un observatoire. La dernière fois, c'était en 1991 » au-dessus de l'observatoire de Mauna Kea, à Hawaii, s'est également réjoui Matias Jones, astronome à l'ESO, un des premiers observatoires internationaux à s'installer dans le nord du Chili.

Cette coïncidence permettra de mettre en pratique une série d'expériences. « Les éclipses sont l'occasion d'étudier la partie extérieure de l'atmosphère, qui est la couronne, puisque la Lune couvre toute la partie centrale du Soleil », explique-t-il.

Cieux limpides

Les visiteurs manifestaient également leur impatience. « Je ne pense pas qu'il existe au monde un meilleur endroit pour voir une éclipse que La Silla, c'est très sec », se réjouit Betsy Clark, venue en famille depuis l'Australie.

« Il y a beaucoup d'attentes [...] Il s'agit d'un événement historique dans la région », témoigne Catalina Henriquez, responsable d'une agence d'astrotourisme à Vicuña, (450 km au nord de Santiago) près de la vallée de l'Elqui où se trouve un autre observatoire, celui de Mamalluca, pionnier dans le développement de l'astrotourisme au Chili.

Matias Badilla, 19 ans, est venu spécialement avec sa famille et se prépare depuis sept ans à vivre cet événement : « C'est quelque chose que nous avons planifié de longue date. Ma famille aime beaucoup tout ce qui a trait à la science et à sa diffusion. Pour nous, voir cela de si près, dans un lieu si beau, était une occasion qu'on ne pouvait pas manquer ».

Le nord du Chili, connu pour ses cieux limpides et son climat sec, accueille différents observatoires, comme le Paranal, qui abrite le plus puissant télescope optique de la planète, ou le radiotélescope Alma.

Dès l'année prochaine, avec notamment l'inauguration du télescope géant de Magellan (GMT) et du très grand télescope européen (E-ELT), le Chili devrait concentrer 75 % des observations astronomiques mondiales.

Dans la capitale, Santiago du Chili, l'éclipse sera visible à 92 %.

Une autre éclipse totale du soleil pourra être observée dans le sud du pays le 14 décembre 2020.