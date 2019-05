Construire en bois contribuerait à réduire les GES

« Si on arrive à retarder le moment où on va atteindre 1,5 ou 2 °C d'augmentation [de la température du globe], on va peut-être arriver à un jour où on va avoir d'autres moyens et où l'urgence va être moindre », soutient-il.

Pour toutes ces raisons, Charles Breton estime qu'on a tort de considérer qu'une tonne de CO 2 émise par le bois est équivalente à une tonne de CO 2 émise par la fabrication du béton. Il convient qu'« il ne faut pas pelleter le problème en avant », mais il estime néanmoins que le bois nous permet de gagner du temps, puisque ses émissions surviendront beaucoup plus tard qu'avec d'autres matériaux.

Charles Breton plaide que le carbone peut rester très longtemps dans le bois. « Si on pense au Petit Séminaire de Québec ou à d'autres écoles québécoises qui ont des charpentes en bois et qui ont 200 ou 300 ans, le carbone y est toujours », dit-il. Le bois peut aussi être recyclé. Et c'est sans compter le fait que quand on coupe un arbre, il y en a souvent un qui repousse au même endroit et qui recommence à séquestrer du carbone.

« En faisant comme ça des sommes bêtes et méchantes, on efface les avantages du stockage. Si notre but est de réduire les impacts des changements climatiques avant 2100, il faut limiter les émissions avant 2100. »

Prenons la production d'acier ou de béton. Leur fabrication génère une grande quantité de GES d'un coup. Puis ces matériaux n'émettent à peu près plus rien. Le cas du bois est plus complexe. En poussant, les arbres ont capté du CO 2 de l'atmosphère qui est emprisonné dans le bois de construction. Les analyses conventionnelles de cycle de vie supposent qu'une bonne partie de ce carbone finira par retourner dans l'atmosphère, parce que le bois sera éventuellement brûlé ou dégradé.

« L'idée n'est pas de dire que le bois doit être utilisé partout et qu'il n'a aucun impact. Mais on sait qu'il faut limiter l'usage des carburants fossiles le plus possible, et je pense qu'on a ici des moyens de le faire en utilisant des matériaux qui sont renouvelables et qui captent même du carbone », a affirmé à La Presse celui qui mène ses travaux au sein de la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois de l'Université Laval.

En 2013, des chercheurs de l'Université McGill ont fait une découverte fortuite en menant des études sur les poissons : des milliers de petites billes de plastique jonchaient le fond du Saint-Laurent. La trouvaille a mené le Canada à bannir les savons, shampoings, dentifrices et autres produits de soins personnels contenant ces microbilles, qui y avaient été incorporées pour créer une texture agréable. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. Geneviève d'Avignon, étudiante au doctorat à l'Université McGill, a révélé que le fleuve Saint-Laurent contenait aussi des microfragments provenant de l'érosion des objets de plastique et des microfibres. On croit que ces dernières proviennent notamment de nos laveuses domestiques, qui les arrachent des vêtements faits de matériaux synthétiques comme le polyester. « C'est sûr que c'est un problème qui va être plus difficile à régler que les microbilles », a commenté la chercheuse à La Presse. Des études ont montré que plusieurs espèces de poisson ingèrent ces différentes formes de microplastique, dont la perchaude et le doré, mais on en connaît encore mal les effets sur les animaux et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.

6,9 %

C'est la proportion d'hommes qui ont vécu une agression sexuelle pendant l'enfance au Québec, contre 15,7 % des femmes. Ce portrait a été dévoilé par Karine Baril, professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Mme Baril montre que les hommes qui ont vécu des agressions sexuelles sont considérablement plus à risque de développer divers problèmes sociaux, dont des troubles liés à la consommation de drogues (38 % des victimes, contre 10 % pour les hommes non victimes), une détresse psychologique (34 % contre 17 %) ou des pensées suicidaires (24 % contre 10 %). Selon la chercheuse, ces résultats montrent la nécessité d'effectuer « un dépistage et une prise en charge précoces [chez les] garçons et [les] adolescents victimes d'agression sexuelle ». La scientifique a aussi noté que plus les hommes sont jeunes, moins ils rapportent avoir vécu d'agressions sexuelles pendant l'enfance. Cela tend à montrer que la violence sexuelle à leur endroit diminue, mais Karine Baril se méfie. « Il y a peut-être aussi le fait que dans le cas des hommes, il leur faut souvent des dizaines d'années avant de pouvoir admettre qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles », dit-elle.

Elodie Nguena remporte Ma thèse en 180 secondes