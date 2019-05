L'influence mystérieuse du soleil sur les nuages

La grande majorité des chercheurs s'entendent : la Terre se réchauffe à cause des émissions humaines de gaz à effet de serre. Mais certains demeurent sceptiques : et si le rôle du Soleil était sous-estimé ? Portrait des irréductibles de la cosmoclimatologie.

Ionisation

Au coeur du débat : la capacité du Soleil à ioniser des particules très petites dans la haute atmosphère. Quand certains rayons du Soleil frappent ces aérosols, ils leur donnent une charge électrique en leur enlevant ou leur ajoutant un électron. « La difficulté est de montrer comment ces particules ionisées très petites peuvent interagir avec les particules plus grosses qui forment les noyaux des nuages », explique Henrik Svensmark, physicien de l'Institut spatial danois, qui a consacré sa carrière à la question. « Cette possibilité a été démontrée en laboratoire, mais il faut encore travailler pour mieux comprendre les mécanismes et comment ils peuvent être influencés par les cycles solaires longs. » La Presse a demandé son avis sur la question à Gavin Schmidt, climatologue qui dirige l'Institut Goddard de la NASA à New York. M. Schmidt estime que des études ayant reproduit les travaux de M. Svensmark montrent que l'impact de cette ionisation des aérosols par le Soleil sur le climat et la température est « d'un ordre de grandeur » plus faible que les émissions humaines de gaz à effet de serre, soit 10 fois moindre. Le dernier rapport du GIEC abordant la question, publié en 2013, a conclu avec un « haut degré de certitude » que l'influence du Soleil sur le climat était négligeable par rapport aux émissions humaines de gaz à effet de serre.

Foudre

Un deuxième mécanisme est aussi invoqué : les courants électriques créés par l'ionisation des aérosols au-dessus des pôles. « L'impact local sur la quantité d'énergie qui arrive du Soleil est très grand, cinq watts par mètre carré », explique Brian Tinsley, physicien de l'atmosphère de l'Université du Texas à Dallas, qui a beaucoup publié sur cette hypothèse. « C'est deux fois plus que l'impact des émissions humaines de gaz à effet de serre. Et je crois qu'il pourrait y avoir des impacts ailleurs sur la planète, même si ce phénomène spécifique est limité aux pôles. » Gavin Schmidt, de la NASA, qui est le cofondateur du blogue Real Climate, estime que les travaux de M. Tinsley n'infirment pas les conclusions du rapport du GIEC de 2013.

Cycles solaires

On sait depuis plus de 150 ans que l'activité du Soleil varie selon des cycles d'environ 11 ans, qu'on peut observer selon le nombre de taches solaires. Le GIEC a analysé l'influence de ces cycles sur la température de la Terre et n'a pas trouvé d'influence assez importante pour contrer l'impact des émissions humaines de gaz à effet de serre. Mais Vincent Courtillot, géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris, avance dans quelques études que des cycles solaires plus longs, de 30 ans, voire de trois siècles, pourraient brouiller les pistes. « On a des satellites pour mesurer l'activité du Soleil depuis seulement 40 ans, alors on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer avec les cycles solaires plus longs », explique-t-il, joint à Paris. Gavin Schmidt, de la NASA, estime quant à lui que les catalogues de taches solaires peuvent remonter sur plusieurs siècles, étant donné qu'elles sont observées depuis Galilée, et que des mesures de béryllium-10, un isotope créé lorsque les rayons cosmiques frappent des atomes d'azote, permettent de remonter à 10 000 ans. « Il y a encore une incertitude sur l'amplitude des cycles plus longs, mais ils sont au maximum deux à quatre fois plus marqués que les cycles de 11 ans », dit M. Schmidt.