L'actualité scientifique de la semaine

10 927 m C'est la profondeur à laquelle a plongé l'Américain Victor Vescovo dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, établissant un nouveau record. L'homme d'affaires a fait la plongée dans un submersible. Il est aussi devenu le premier être humain à avoir atteint le sommet du monde (il a gravi le mont Everest) et son plancher. La Lune se ratatine... et tremble

Agrandir Une faille lunaire. PHOTO FOURNIE PAR L'ARIZONA STATE UNIVERSITY

La Lune rapetisse et se ride comme un raisin sec, selon une nouvelle recherche publiée dans Nature Geoscience. Ce rétrécissement, provoqué par l'intérieur de l'astre qui se refroidit, rend la Lune sismiquement active en produisant des « tremblements de Lune » - l'équivalent des tremblements de Terre, mais sur la Lune. Les chercheurs ont développé un algorithme pour réanalyser les données sismiques recueillies par les missions Apollo dans les années 60 et 70. Ils ont ainsi découvert que l'épicentre de plusieurs séismes survenus pendant cette période se trouvait près des failles qui délimitent les plaques tectoniques de la Lune. Selon les chercheurs, au moins 8 des 28 séismes enregistrés entre 1969 et 1977 sont attribuables à de l'activité sismique, et non à la chute d'astéroïdes sur la Lune comme on le pensait jusqu'à maintenant. Des débris d'Hiroshima découverts sur une plage

Agrandir Des débris de l'explosion d'Hiroshima PHOTO TIRÉE D'ANTHROPOCENE, VOLUME 25, MARS 2019

En écumant une plage de la péninsule de Motoujina, au Japon, le géologue à la retraite Mario Wannier a découvert de toutes petites sphères vitreuses mélangées au sable. Après des années d'analyse, la conclusion est tombée : ces particules sont des vestiges de l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima. Selon les scientifiques, ces billes ont été formées par les débris projetés à haute altitude par la bombe et qui se sont retrouvés près de la boule de feu. La très haute température a modifié les propriétés physiques des débris, qui se sont ensuite refroidis et sont tombés en pluie à des kilomètres à la ronde. « La grande question, pour moi, était : il y a une ville, puis, une minute plus tard, il n'y a plus de ville. Où est la ville ? Où sont les matériaux ? », a indiqué Mario Wannier dans un communiqué de presse publié par le Lawrence Berkeley National Laboratory. Les morsures de serpent dans la ligne de mire des scientifiques

Agrandir Deux vipères heurtantes, l'espèce de serpent venimeux la plus meurtrière d'Afrique PHOTO ARCHIVES REUTERS