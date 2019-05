Amarrage réussi de Dragon à la SSI

L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques a utilisé avec succès le Canadarm2, lundi, pour attraper le vaisseau spatial Dragon lancé samedi matin et l'amarrer à la Station spatiale internationale.

C'était la première fois qu'un astronaute de l'ASC utilisait le bras robotisé canadien pour effectuer un attrapé cosmique et la 35 e fois où ce bras de 17 mètres servait à attraper un vaisseau en vol libre.

La capsule Dragon avait été propulsée vers l'espace par une fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX.

Cette semaine, des contrôleurs de vol au sol, à l'ASC, à Longueuil, et au centre spatial Johnson de la NASA, à Houston, se serviront du robot spatial canadien Dextre pour décharger environ 2500 kilogrammes d'objets divers du contenu de la soute non pressurisée et y recharger du matériel.

Dragon devrait rester amarré à la Station spatiale pendant environ un mois.