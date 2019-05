David Saint-Jacques tentera un «attrapé cosmique»

La cargaison à bord du véhicule Dragon contient notamment 1,2 million de graines de tomates qui se dirigent vers l'espace dans le cadre du projet éducatif Tomatosphere.

L'Agence spatiale canadienne a annoncé dans un communiqué que ces graines seront retournées sur Terre dans un mois. Elles seront remises à des élèves dont la mission sera de les faire pousser. Au cours de leur expérience scientifique, ils mesureront et compareront la croissance des diverses semences.

Selon l'agence spatiale, la capsule ramènera aussi des échantillons de sang et d'air destinés à une étude canadienne portant sur les changements subis par la moelle osseuse des astronautes dans l'espace.

La livraison arrivera à destination avec quelques jours de retard à cause de ruptures de courant qui se sont produites d'abord à la station spatiale, puis à la plate-forme d'atterrissage de fusées de SpaceX, dans l'Atlantique. Les deux problèmes ont été rapidement résolus par le remplacement d'équipements : une unité de commutation de courant en orbite et un groupe électrogène en mer.

Au cours du lancement, SpaceX n'a pu s'empêcher à faire une référence à la série Star Wars. Pour les fans de cet univers cinématographique, le 4 mai est la « Journée Star War » en référence à la fameuse phrase « May the Force be with you ».

« Dragon est officiellement en route vers la Station spatiale internationale, a dit l'animateur du lancement. D'ici la prochaine fois, que la Force soit avec vous. »

- Avec Associated Press