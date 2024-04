(Montréal) Les infirmières représentées par la FIQ ont rejeté l’entente de principe conclue entre leur syndicat et le gouvernement du Québec pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

La Presse Canadienne

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) avait organisé un vote référendaire sur trois jours, qui prenait fin à 23 h 59 vendredi, après avoir tenu plusieurs assemblées générales de ses membres pour les informer du contenu de l’entente de principe.

Celle-ci a été rejetée par 61 % des syndiquées qui ont voté et le taux de participation était élevé avec 77 % des membres qui se sont prononcés, selon ce qu’a indiqué le plus grand syndicat d’infirmières au Québec sur sa page Facebook.

La FIQ représente plus de 80 000 membres, soit la grande majorité des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques au Québec. Elle recommandait à ses membres de voter en faveur de cette entente de principe, conclue après 15 mois de négociation et des journées de grève.

Plusieurs critiques ont été formulées sur les réseaux sociaux par des syndiquées, notamment sur la question des déplacements d’infirmières et des heures supplémentaires obligatoires.

La présidente de la FIQ, Julie Bouchard, a convoqué les médias en conférence de presse samedi, à 11 h, pour commenter la décision de ses membres.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La présidente de la FIQ Julie Bouchard (à droite) lors d’une manifestation à Montréal en mars 2023

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a aussi réagi sur le réseau social X et a dit prendre « acte du rejet de l’entente de principe par les membres de la FIQ ».

« Nous allons rencontrer le syndicat pour comprendre ce qui achoppe. Cependant, le contexte et nos objectifs vont demeurer les mêmes, notamment en matière de souplesse », a indiqué Mme LeBel dans son gazouillis.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est aussi tourné vers la plateforme X pour réagir.

« Les discussions vont ainsi se poursuivre. Il demeure que nous devons faire les changements nécessaires pour améliorer notre réseau de la santé et devenir un employeur de choix », a-t-il affirmé.