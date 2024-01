La situation de l’influenza aviaire H5N1 s’est améliorée dans l’ouest canadien, bien que l’infection soit encore bien présente.

La Presse Canadienne

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a révoqué un autre arrêté de zone de contrôle de la volaille dans la vallée du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique.

C’est au début du mois de novembre que l’agence a annoncé que les premières zones de contrôle dans la région avaient été mises en place après la détection d’une épidémie de grippe aviaire hautement contagieuse dans des locaux commerciaux de volailles.

Or, l’agence affirme qu’elle met fin aux zones de contrôle après avoir terminé la surveillance post-épidémie où aucun cas de grippe aviaire n’a été détecté.

L’ACIA indique qu’il existe actuellement 33 sites infectés en Colombie-Britannique et 125 sites précédemment infectés qui ont touché plus de six millions d’oiseaux.

Depuis le début de l’année, l’agence a identifié trois nouveaux lieux d’infection, dont un au Québec, en Outaouais, dans la municipalité régionale de comté de Papineau. Les deux autres ont été signalés en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a déjà avisé l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) de la présence confirmée d’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène au Canada.