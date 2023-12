En plus de la COVID-19, la grippe H1N1 inquiète

Seuls 16 % des Québécois se sont fait vacciner depuis octobre contre la COVID-19, et 17,5 % contre l’influenza, qui est cette année la grippe A (H1N1) que redoute toujours la Santé publique. La préoccupation principale des autorités ? Le fait qu’à peine un peu plus d’un Québécois sur deux, chez les 70 ans et plus, se soit fait vacciner.