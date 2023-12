(Québec ) Le gouvernement Legault imposera le bâillon pour faire adopter la réforme en santé de Christian Dubé, au mieux samedi matin. Le ministre de la Santé se dit « tanné » d’attendre et plaide l’urgence d’agir. L’opposition l’accuse de « bâcler » le travail.

« Je suis un peu tanné de voir ce qui se passe dans notre réseau. Des gens qui attendent à l’urgence, des gens qui meurent à l’urgence, des gens qui ne sont pas capables d’avoir un rendez-vous avec leur médecin, des listes d’attente de la DPJ. Je suis tanné de ça », a lancé M. Dubé à la sortie de la période des questions, vendredi.

« J’ai eu un mandat très clair, il y a trois ans, du premier ministre : changer les choses. On a eu une pandémie qui nous a fait très mal. J’ai demandé aux oppositions s’ils voulaient prendre quelques jours de plus, on n’a pas réussi à s’entendre. Je suis tanné, je veux continuer », a-t-il ajouté avec impatience.

Un peu plus tôt, le gouvernement Legault a confirmé qu’il imposera le bâillon pour faire adopter l’imposante réforme en santé du ministre Dubé. La réforme controversée de l’ex-ministre libéral de la Santé Gaétan Barrette avait aussi fait l’objet d’un bâillon en 2015.

Cette procédure d’exception débutera à 15 h vendredi, dernier jour de la session parlementaire avant la relâche des Fêtes.

Une nouvelle période de questions devra d’abord avoir lieu vendredi après-midi pour ensuite faire place aux débats entre parlementaires qui siégeront toute la nuit. Le projet de loi 15 pourrait alors être adopté au mieux samedi matin ou plus tard en journée.

La première version du volumineux projet de loi 15 comportait quelque 1200 articles. Des centaines d’amendements ont été déposés par le ministre Dubé au cours des travaux parlementaires, et encore cette semaine. Il reste donc encore plus de 500 articles à adopter, dont plusieurs de concordance.

La réforme a été déposée en mars. L’étude détaillée s’est amorcée au printemps. Selon un cumulatif du cabinet du ministre Dubé, le texte législatif a été examiné pendant 280 heures (étude détaillée et consultations).

La décision d’avoir recours au bâillon survient dans un contexte où la popularité du gouvernement Legault s’effrite selon les derniers sondages d’opinion et qu’il cherche toujours à s’entendre avec les 600 000 employés de l’État, dont les travailleurs de santé. Les 420 000 membres du front commun syndical ont d’ailleurs amorcé vendredi une nouvelle ronde de grève.

C’est le cinquième bâillon du gouvernement Legault depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Il a eu recours à cette mesure pour faire adopter ses projets de loi sur les tarifs d’hydroélectricité, la laïcité de l’État, l’immigration et la réforme des structures du réseau scolaire.

Appui du premier ministre

« La CAQ a été élue pour rendre le réseau de la santé et de l’éducation efficace », a plaidé le premier ministre au Salon bleu, talonné par le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay. « Le Parti libéral, pendant 15 ans, n’a pas eu le courage. Parlez-en à Gaétan Barrette qui n’a pas été appuyé par son premier ministre. Moi, je vais appuyer le ministre de la Santé et on va enfin livrer ce que les Québécois [attendent] », a-t-il répliqué.

Le premier ministre a réitéré cet appui lors de son traditionnel bilan de fin de session auquel le ministre Dubé a participé.

La motion de procédure d’exception ou bâillon coupe court aux débats parlementaires pour accélérer l’adoption d’un projet de loi. Elle garantit normalement un temps fixe de débat pour chacune des étapes du processus législatif.

Mercredi, le gouvernement Legault avait proposé à l’opposition de prolonger la session parlementaire la semaine prochaine. Les élus membres de la commission de la santé et des services sociaux auraient alors poursuivi l’étude détaillée du projet de loi 15 de lundi à mercredi. En contrepartie, l’opposition aurait eu à accepter d’adopter le texte législatif, jeudi. Le Parti québécois a rejeté la proposition.

Jeudi, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, était revenu à la charge en proposant d’ajouter une journée de commission pour une adoption, vendredi prochain. Encore une fois, le Parti québécois a refusé. Le Parti libéral du Québec se disait satisfait de ce compromis. Québec solidaire voulait continuer de siéger sans s’engager à une adoption.

La CAQ « arrogante et brouillonne »

Les réactions n’ont pas tardé. Le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, a accusé François Legault d’imposer un bâillon sur une réforme « majeure qui aura des impacts néfastes ».

Sur X, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a indiqué que « la décision du gouvernement d’imposer un bâillon pose de sérieux risques pour notre système de santé. » « Il y avait toujours plus de 500 articles à examiner, ce qui implique environ deux à trois semaines de travail si on veut faire un travail sérieux et rigoureux », a-t-il écrit sur le réseau social.

« La CAQ est arrogante et brouillonne ! », a pesté de son côté le député solidaire Étienne Grandmont sur X. Une publication partagée par le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Le projet de loi 15 qui se traduira par la création de Santé Québec prévoit une période de six mois après son adoption pour constituer cette toute nouvelle société d’État, qui deviendra l’employeur unique du réseau de la santé et des services sociaux. Santé Québec sera responsable de tout le volet opérationnel du Ministère.

