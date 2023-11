Ordre des infirmières Une personne sur trois a échoué à l’examen de septembre

Plus d’une personne sur trois a échoué au dernier examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui s’est tenu en septembre dernier. L’Ordre met par ailleurs sur pause son souhait de remplacer l’examen actuel par le NCLEX-RN, utilisé dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis.