Enquête Santé

La fin tragique d’une aînée incomprise par le système

Une femme de 88 ans qui réclamait des soins à domicile et de l’aide psychosociale depuis des années a mis fin à ses jours l’an dernier. Son désespoir était tel qu’elle avait même demandé l’aide médicale à mourir, alors qu’elle n’y était manifestement pas admissible. Un cas comme on en voit « de plus en plus » au Québec, prévient la coroner qui a enquêté sur cette mort.