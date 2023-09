PHOTO EMILY BERL, ARCHVIES THE NEW YORK TIMES

Le nombre de postes disponibles en médecine familiale s’établira à 449 en 2024, une augmentation de 37 par rapport à cette année, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ces nouveaux médecins seront les premiers à profiter de certains allégements mis en place par le ministre Dubé afin de valoriser la médecine familiale et d’attirer davantage de nouveaux médecins en région.

« Dans les dernières années, les résidents et résidentes en médecine et les médecins de famille ont demandé des assouplissements quant à la répartition des effectifs afin que la médecine familiale soit plus attrayante pour la relève et nous les avons entendus », a déclaré le ministre dans un communiqué.

Les nouveaux médecins auront désormais accès à un site internet qui regroupe les offres d’emploi en médecine pour chacune des régions, afin de faciliter leurs démarches pour choisir leur lieu de pratique.

« Cette nouvelle méthode permet aux candidats et candidates de postuler dans deux régions et deux sous-régions où ils et elles veulent travailler. Ce changement majeur dans la façon d’avoir accès aux postes disponibles leur permettra de mieux identifier leur lieu de travail et de faciliter la conciliation travail et vie personnelle », soutient le ministère.

Les nouveaux médecins pourront également choisir la région dans laquelle ils veulent travailler, en plus de choisir leurs activités médicales particulières (AMP) en fonction de leurs intérêts et de leur expertise. Jusqu’à présent, les AMP étaient attribuées une fois le médecin en place dans une région.

Le processus d’application aux plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) 2024 débute le 15 octobre.