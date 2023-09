L’ouverture imminente d’une unité de naissances à l’hôpital Notre-Dame à Montréal menace la stabilité du bloc opératoire qui fonctionne déjà à seulement 66 % de sa capacité par manque de personnel, craignent les chirurgiens de l’établissement.

« Ce qui choque, c’est qu’on est déjà à court de personnel alors qu’on est en pleine période de rattrapage en chirurgie. Et là, on va ajouter des césariennes. On va aussi devoir former le personnel, ce qui nous obligera à fermer des salles d’opération dans les prochaines semaines », affirme le Dr Hugo Centomo, chef du département de chirurgie du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, de qui relève l’hôpital Notre-Dame.

Parlant au nom de son équipe, le Dr Centomo précise que de fin août à début septembre, sept salles d’opération ont dû être fermées durant certaines journées « par manque de personnel ». Actuellement, 4071 patients sont en attente d’une intervention chirurgicale à l’hôpital Notre-Dame, dont 1180 depuis plus de six mois, dit-il. De plus, 111 patients sont considérés comme « hors délais ».

Une ouverture « graduelle »

Au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, on assure que le plan d’ouverture de l’Unité famille naissance (UFN) sera « graduel et progressif » et servira « à monitorer et évaluer la pression » sur les équipes afin de « ne pas fragiliser les autres secteurs d’activités ». Déjà, 34 personnes ont été recrutées pour travailler à l’UFN, dont seulement 3 proviennent de l’interne, indique la porte-parole, Marianne Paquette.

De plus, les femmes qui accoucheront à l’hôpital Notre-Dame auront des grossesses « à faible risque, ce qui limitera l’utilisation des blocs opératoires et la pression sur les équipes en place », indique-t-elle.

Le projet d’UFN à l’hôpital Notre-Dame est en préparation depuis 2017. La construction de la nouvelle unité de 24 millions de dollars a été considérablement ralentie par la pandémie. Son ouverture est maintenant annoncée pour le 27 novembre prochain.

Inquiétudes depuis l’été

Déjà, début juillet, la trentaine de chirurgiens et anesthésistes de l’hôpital Notre-Dame écrivaient aux autorités de santé du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour manifester leurs inquiétudes sur le projet d’UFN. Ceux-ci mentionnaient que depuis l’ouverture de l’hôpital Notre-Dame, défusionné du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) en 2017, l’établissement « ne permet pas aux chirurgiens d’exercer leur spécialité à pleine capacité ».

Hôpital Notre-Dame Nombre de salles d’opération : 6

Nombre de salles fonctionnelles (en moyenne) : 4

Nombre de patients se faisant opérer chaque semaine : 100 Source : Lettre envoyée au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal par les chirurgiens et les anesthésistes de l’hôpital Notre-Dame en juillet 2023.

Les médecins écrivaient que les ressources humaines au bloc opératoire de l’hôpital Notre-Dame étaient déjà dans un climat « précaire et tendu ». Pour eux, l’ouverture de l’UFN allait « potentiellement mener vers une fermeture de salles d’opération » pour la clientèle générale.

« Nous pensons qu’il est préférable d’augmenter l’efficience du bloc opératoire, traiter des usagers chirurgicaux au maximum, et lorsque tout sera prêt, tout mettre en branle pour l’ouverture de l’UFN », écrivaient-ils.

Malgré ces inquiétudes exprimées par les médecins depuis des mois, le « train avance », note le Dr Centomo. « L’idée d’une unité de naissance n’est pas mauvaise. Mais le moment où l’on veut l’ouvrir n’est pas optimal », dit-il.

Pour le Dr Centomo, l’ouverture de l’UFN devrait être reportée. D’autant plus que les besoins actuels en termes de salles d’accouchement à Montréal sont comblés, selon lui. « Pourquoi ça presse tant que ça d’ouvrir une nouvelle unité de naissances ? », demande-t-il.