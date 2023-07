Héma-Québec a besoin de plus de dons de sang

(Montréal) Héma-Québec a besoin de plus de dons de sang en raison des besoins plus élevés des centres hospitaliers lors de la période des vacances estivales.

La Presse Canadienne

L’agence annonce mardi qu’elle devra prélever 500 dons hebdomadaires de plus au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, plus particulièrement le groupe O Rh positif et Rh négatif.

Selon Héma-Québec, le climat estival entraîne souvent un ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les dons, alors que les besoins en produits sanguins demeurent cruciaux 365 jours par année.

L’organisme rappelle que la prise d’un rendez-vous est la meilleure façon de bien planifier un don de sang, mais il affirme faire aussi preuve de flexibilité pour les donneurs se présentant sans rendez-vous.

Les personnes ayant pris un rendez-vous, mais qui sont confrontées à un contretemps sont invitées à l’annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d’autres donneurs.

En plus de tenir des cliniques de sang, Héma-Québec procède aussi à des collectes de plasma, de cellules souches, de sang de cordon, de tissus humains et de lait maternel.