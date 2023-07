Le train Montréal-New York, qui est à l’arrêt depuis la fin du mois de juin en raison de restrictions liées à la chaleur, ne devrait pas reprendre du service avant la mi-septembre. Son responsable, Amtrak, affirme n’avoir pas trouvé de « solution réalisable » avec le Canadien National (CN) qui aurait évité des retards importants durant l’été.

« Malheureusement, Amtrak, le CN et le Département des transports de l’État de New York (NYSDOT) n’ont pas trouvé de solution réalisable pour cet été », affirme en ce sens le porte-parole de l’entreprise ferroviaire, Jason Abrams, par courriel.

Il soutient que de continuer de livrer le service entraînerait pour la plupart des usagers « des retards importants allant jusqu’à quatre heures », voire même des trajets potentiellement « bloqués à mi-parcours ». En ce moment, la durée moyenne d’un trajet en train entre la Grosse Pomme et Montréal est déjà d’un peu plus de 11 heures, si tout se passe bien.

En avril dernier, Amtrak avait annoncé en grande pompe le retour de sa liaison Montréal-New York, l’Adirondack, qui avait été mise sur pause en raison de la pandémie. En 2019, le train avait transporté 117 490 passagers.

Mais depuis la fin du mois de juin, le train est de nouveau à l’arrêt depuis que le Canadien National, qui possède les rails sur lesquelles circulent les trains d’Amtrak, a imposé des « restrictions de chaleur » qui limitent les vitesses à une fourchette de 10 à 40 milles par heure ; autrement dit l’équivalent de 16 à 64 km/h approximativement. Résultat : le trajet est jugé trop long et coûteux pour procéder.

Le tout découle en fait d’une réglementation adoptée l’an dernier par Transports Canada, qui impose aux organisations ferroviaires « d’établir des seuils de température qui, lorsqu’ils sont atteints, entraînent l’application de limitations de vitesse et d’exigences d’inspection de la voie supplémentaires ». Le tout a été implanté afin « d’assurer la sécurité ferroviaire et de protéger les infrastructures pendant les périodes de chaleur extrême », soutient le gouvernement fédéral.

Pas avant deux mois

Depuis, Amtrak affirme avoir « exploré différentes solutions », mais en vain. Ainsi, l’Adirondack continuera pour le moment de fonctionner uniquement entre New York et Albany, puis à partir du 24 juillet, il n’offrira de liaisons qu’entre New York et Saratoga Springs.

M. Abrams affirme que l’entreprise prévoit aujourd’hui de rétablir la liaison entre New York et Montréal « à la mi-septembre, lorsque le CN devrait lever ses restrictions de chaleur ». « Il est possible que les restrictions de chaleur soient levées avant si la température locale baisse, et Amtrak, avec le soutien de nos partenaires, pourrait alors rétablir le service plus tôt que prévu », précise toutefois le porte-parole.

Ce dernier soutient que des discussions se poursuivent néanmoins « pour développer une solution à long terme afin que les trains Amtrak puissent circuler à destination et en provenance de Montréal au cours des prochains étés ». Autrement dit, on veut éviter de reproduire la situation en 2024. « Nous nous excusons auprès de nos clients pour tout inconvénient », conclut Jason Abrams.

Le CN, lui, blâme vivement l’entreprise Amtrak pour cette situation, jugeant que cette dernière refuse de débourser les frais nécessaires qui permettraient une réouverture. « Amtrak est responsable et n’a pas payé l’entretien nécessaire pour maintenir la voie à un niveau permettant d’assurer la fluidité de son service », soutient son porte-parole, Mathieu Gaudreault.

Selon lui, la réalité est qu’Amtrak « refuse d’investir dans l’entretien et l’amélioration de ce tronçon afin de réduire l’impact des conditions météorologiques extrêmes », et qu’elle « n’affecte pas un nombre suffisant d’employés sur cet itinéraire afin d’assurer un service continu ».