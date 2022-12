Les changements législatifs proposés visent à accroître la fluidité des données à travers l’imposant réseau de la santé et des services sociaux.

PHOTO JOSHUA LOTT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Québec) Un an après avoir déposé une première version qui est morte au feuilleton en juin, Québec soumet un nouveau projet de loi pour faciliter l’accès aux données en santé. Nouveauté : la pièce législative autorise la communication de certains renseignements personnels aux autorités policières.

Le projet de loi 3 sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives reprend essentiellement les orientations du projet de loi 19, déposé en décembre 2021 par le ministre de la Santé, Christian Dubé. C’est le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, qui pilotera cette fois-ci la progression de la pièce législative.

Les changements législatifs proposés visent à accroître la fluidité des données à travers l’imposant réseau de la santé et des services sociaux. Au Québec, les règles qui encadrent les pratiques en matière d’accès aux renseignements de santé et de services sociaux sont dispersées dans plusieurs lois et règlements, fait savoir le cabinet du ministre Dubé par communiqué.

Nouveauté : le projet de loi permet la communication de certains renseignements personnels dans des cas bien précis aux autorités policières. Notamment, les disparitions seront ajoutées à la notion légale d’urgence qui autorisait déjà la transmission d’informations aux services policiers. La police pourrait alors appeler dans un établissement pour vérifier si la personne recherchée s’y trouve.

Un établissement pourra aussi fournir certaines informations au sujet d’un patient dans le cas où une intervention policière est demandée par le CISSS ou le CIUSSS, comme lors d’un transport. Enfin, lors d’un cas de violence envers un membre du personnel soignant, des renseignements de santé sur le présumé agresseur pourront être divulgués en preuve, ce qui n’était pas le cas avant.

Un autre élément différencie les deux projets de loi : on vient permettre aux Québécois de bloquer des informations personnelles qu’ils ne souhaitent pas voir afficher dans le Dossier santé numérique - qui est toujours en cours de démarrage -, comme les cas de violence conjugale. Il s’agit d’une pratique inspirée du Danemark, où le ministre Dubé a effectué une visite au début de l’été.