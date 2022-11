Usine de Charl-Pol à La Baie

Exposés des années aux fumées cancérigènes

Une usine de La Baie, au Saguenay−Lac-Saint-Jean, a exposé ses travailleurs à des niveaux de contaminants toxiques hors norme pendant près d’une décennie, voire plus. La CNESST a dû intervenir des dizaines de fois à ce sujet avant que l’entreprise ne corrige la situation, et des travailleurs se plaignent encore de fumées abondantes et de ventilation inadéquate.