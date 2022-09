Place aux lecteurs

Boire moins ? Pas si vite…

Six consommations d’alcool ou plus par semaine entraînent des risques « élevés » pour la santé, selon le plus récent rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Boire moins pour respecter les nouvelles recommandations ? Ça ne fait pas l’unanimité parmi les lecteurs de La Presse.