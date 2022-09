Les lecteurs de La Presse ont réagi au plus récent rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.

Six consommations d’alcool ou plus par semaine entraînent des risques « élevés » pour la santé, selon le plus récent rapport du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. Boire moins pour respecter les nouvelles recommandations ? Ça ne fait pas l’unanimité parmi les lecteurs de La Presse.

Delphine Belzile La Presse

Pour la modération

Non, je ne changerai pas mes habitudes. Je vais m’en tenir à une consommation modérée et tenter de ne pas consommer en semaine. Un verre de vin m’apporte du bien au moral et c’est une occasion de socialiser entre amis.

Brigitte Lavoie

Un complément au repas

Je suis un homme âgé de 69 ans en bonne santé. Je suis un buveur de vin régulier (deux à trois verres tous les jours avec le repas du soir). Je considère le vin comme un produit alimentaire, complémentaire au repas. Je suis conscient que ma consommation excède les recommandations des autorités. Cela dit, je suis sensible auxdites recommandations. Je me « surveille » afin de ne pas augmenter ma consommation.

Pierre Lafontaine

Un plaisir coupable

C’est une recommandation trop sévère. Je consomme un à deux verres de vin rouge par jour, cinq jours par semaine au maximum, pour le plaisir et la détente. C’est un petit bonheur qui a sûrement un impact sur la santé mentale et physique, difficilement quantifiable.

Roger Roy

Difficile de changer le cap

Impossible pour moi. C’est très ancré dans mes habitudes, mon mode de vie et ma socialisation. Je fais toutefois des efforts depuis quelque temps pour laisser tomber le dernier verre que j’aurais pris.

Stéphane Lalonde

L’alcool quotidiennement

Cette nouvelle recommandation porte à réflexion sur ma consommation, à savoir combien de verres je consomme par semaine (peut-être huit et plus). Cela représente un risque accru pour ma santé. J’ai l’intention de surveiller ma consommation et de réduire à cinq consommations. Cela me demandera beaucoup de discipline, c’est un changement d’habitude. Ce n’est pas une bonne nouvelle, car j’aime le vin, surtout avec un bon repas !

Johanne Côté

La santé en premier

Je buvais beaucoup et j’ai cessé de boire en 2019. Depuis, ma santé s’en porte bien mieux et mon intellect aussi ! Je crois qu’un seul verre par jour peut être nuisible. Je pense aussi que les gens boivent trop bien que la plupart disent boire raisonnablement. Avec les années de consommation excessive que j’ai connues, j’espère bien m’en sortir. Je suis contente de cette nouvelle étude pour nos jeunes !

Annie Dulude

Du cas par cas

J’ai entendu quelque part que « la modération a bien meilleur goût ». Personnellement, je n’aime pas l’effet de l’alcool, alors je ne bois qu’une ou deux consommations par jour. Je ne me restreins jamais à boire, mais c’est plutôt rare que je puisse consommer plus de trois jours par semaine. Alors pour moi, ce n’est pas un problème, tout en comprenant que pour certains, c’est peut-être le cas.

Jean-Marc Juneau

Une consommation faible

Je consomme actuellement trois coupes de vin rouge par semaine, parfois pas du tout ! Bien évidemment, avec les résultats de cette étude, je vais certainement diminuer ma consommation même si elle est déjà relativement faible. Une prise de conscience sérieuse sera nécessaire concernant la place qu’on accorde à l’alcool dans son quotidien.

Josée Graveline

Le chemin de la sobriété

Je fais partie d’une communauté de gens sobres et nous sommes heureux de constater ces nouvelles recommandations, car nous sommes témoins quotidiennement des effets dévastateurs de l’alcool, qui cause beaucoup de souffrance. La consommation d’alcool est largement banalisée et encouragée. Cette substance est insidieuse. Je respecte tous ceux qui en consomment, en petite ou en grande quantité. Pour ma part, je ferai fi de ces nouvelles recommandations et continuerai mon parcours sur le chemin de la sobriété.

Jessica Lapierre

Plaisir sans alcool

Mon mari et moi avons arrêté de boire il y a quatre mois. On a réalisé qu’une bouteille de vin à deux par soir, c’était trop. L’objectif était de trois mois sans alcool… On continue notre vie sans alcool. On se sent en meilleure santé que jamais : pleins d’énergie, d’enthousiasme et, surtout, un grand plaisir à vivre. Nous avons découvert beaucoup de produits sans alcool, le marché québécois étant déjà bien spécialisé.

Kamila Holikova

Éviter la dépendance

Ayant une consommation excessive d’un litre de vin par jour, j’ai consulté plusieurs articles traitant du sujet dans la dernière année. Sachant que je suis dépendante et ne pouvant gérer ma consommation, l’alcool n’est pas pour moi. Pour ceux qui prennent un ou deux verres lors d’un repas en famille ou entre amis à l’occasion, cela semble acceptable pourvu que cette consommation soit l’exception. Déjà, un ou deux verres par jour pour les femmes semblent beaucoup trop. Il est facile de devenir dépendant lorsque l’alcool fait partie d’un rituel quotidien.

Nicole Bouffard

Les réponses ont été légèrement ajustées par souci de clarté et de concision.