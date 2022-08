La polio sous surveillance au Canada

Le virus de la polio, éradiqué dans la majorité des pays depuis plusieurs décennies et pouvant causer la paralysie, a été détecté dans les eaux usées de New York et de Londres au cours de l’été. Devant ces nouveaux cas, Santé Canada annonce vouloir tester les eaux usées au pays et insiste sur la nécessité de se faire vacciner.