Québec bonifie de 10 millions l’enveloppe annuelle de financement destiné aux maisons de soins palliatifs, ce qui représente une hausse de 30 000 $ par lit par année. « C’est énorme », tranche l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec (AMSPQ).

Fanny Lévesque La Presse

« Pour nous, c’est le jour et la nuit pour être capable d’attirer et de retenir notre main-d’œuvre », lance la présidente de l’Alliance, Marie-Julie Tschiember. Les trois quarts des 37 maisons de soins palliatifs de l’AMSPQ déclarent manquer de personnel soignant pour mener à bien leur mission. « Cette augmentation, pour la majorité des membres, sera directement appliquée dans notre masse salariale », ajoute-t-elle.

Québec annoncera mardi qu’il rehausse de 10 millions le financement des maisons de soins palliatifs, qui était convenu à 30 millions. C’est donc un total de 40 millions qui sera prévu dans le renouvellement des conventions de financement du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Il s’agit de l’aboutissement de 18 mois de négociations avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), souligne l’AMSPQ.

Les deux dernières années de pandémie ont été particulièrement difficiles pour les maisons de soins palliatifs, qui disposent de peu de marge de manœuvre pour embaucher du personnel soignant et faire compétition au secteur public, qui a déployé un train de mesures pour recruter de la main-d’œuvre. Pour certains établissements, même « la survie mensuelle est comme une épée de Damoclès », illustre la présidente.

Ces sommes-là vont nous permettre de garder notre personnel pour ne pas qu’on vive un exode vers le réseau [public] et nous permettre d’attirer de la main-d’œuvre, de la payer à un salaire décent. Nous sommes des organismes à but non lucratif, alors nous avons une capacité très limitée. Marie-Julie Tschiember, présidente de l’AMSPQ

Les 37 maisons de l’AMSPQ emploient quelque 1400 travailleurs de la santé.

« Ça vient stabiliser les choses, on peut enfin se concentrer sur le futur et sur comment mieux soigner et accompagner nos patients, leurs familles et en faire plus pour nos communautés », se réjouit Mme Tschiember.

Financement par lit augmenté

Le financement de Québec est accordé en fonction du nombre de lits par maison. L’ajout de 10 millions dans l’enveloppe est l’équivalent d’une hausse de 30 000 $ par lit par année, explique Mme Tschiember. Avec cette augmentation, l’apport du MSSS continuera de couvrir environ la moitié des coûts d’exploitation, l’autre partie étant financée par des activités dans les communautés.

L’aide de Québec vient surtout rattraper la hausse des coûts des dernières années. En 2019, un lit en maison de soins palliatifs coûtait environ 165 000 $ par an. On parle maintenant de 200 000 $ annuellement, estime Mme Tschiember.

Ces places en maison – au total, 341 lits – valent pour le tiers du nombre de lits réservés en soins palliatifs dans l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

« Selon nous, c’est la responsabilité du gouvernement de payer pour les soins directs aux patients. […] C’est ce qui va se réaliser avec cette enveloppe-là, ajoute la présidente. Ce que ça coûte de plus, c’est-à-dire pour laver, nourrir, loger et soutenir les patients et leurs familles, on va aller le trouver dans la générosité de nos communautés. On veut continuer à avoir ce contact-là avec nos communautés. »

Des 37 établissements que compte l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec, 2 maisons offrent des soins palliatifs pédiatriques. L’ouverture de 4 autres maisons de soins palliatifs est prévue d’ici 2023, pour un ajout de 32 places dans le réseau.