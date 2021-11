(Québec) Le ministre de la Santé, Christian Dubé, y est allé d’une charge à fond de train contre les syndicats de la santé qu’il accuse de nuire à son plan d’embauche. Selon lui, les délégués syndicaux sont plus préoccupés à toucher eux-mêmes les primes de 15 000 $ qu'à contribuer au recrutement de nouvelles infirmières.

Fanny Lévesque La Presse

« Je ne pense pas que les syndicats collaborent à la hauteur du rôle qu’ils devraient avoir », a déploré mardi le ministre de la Santé. « Je pense que nos discussions avec eux nous ont révélé dans les dernières semaines qu’ils étaient plus préoccupés par le fait que les délégués syndicaux n’ont pas accès à la prime », a-t-il critiqué, visiblement irrité par la situation.

« On a dit qu’on allait [mettre] tous nos efforts avec notre personnel pour enlever le temps supplémentaire obligatoire, pour enlever la main-d’œuvre [indépendante]. On a mis des primes très attrayantes, puis ce que j’entends depuis des semaines : "oui, mais nous autres, les délégués syndicaux, on n’y a pas droit" », a déclaré le ministre en conférence de presse, mardi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux négocie avec les syndicats qui représentent le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, qui auront accès à la prime de rétention de 15 000 $ par infirmière. Selon la partie syndicale, l’arrêté ministériel comprend « de nombreuses iniquités ». Les travailleurs qui sont en libération syndicale ne sont pas visés par les primes.

Lundi, les cinq organisations syndicales qui les représentent — FIQ, CSQ, FSSS, SCFP, SQEES — ont fait front commun, au cours d’une conférence de presse conjointe à Montréal, pour réclamer la fin du gouvernement par arrêtés ministériels.

« On se dit, depuis des semaines, qu’on va essayer de négocier ensemble, de discuter, puis de se parler et quand j’entends leur point de presse de [lundi] où il n’y a aucune mention de l’aspect de la délégation syndicale, je pense qu’à un moment donné il faut mettre les pendules à l’heure », a lancé le ministre, demandant aux délégués syndicaux de « s’élever au-dessus de la mêlée ».

Sur Twitter, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) a dénoncé la sortie du ministre Dubé et tient le discours inverse. « Les syndicats ont présenté des solutions pour attirer et retenir les professionnelles en soins, mais le [gouvernement] a refusé de s’asseoir pour en discuter avec nous ! Les nombreuses conditions de son arrêté [ministériel] sont un frein au recrutement et le ministre ne veut pas l’entendre », a-t-on écrit.

Mais selon M. Dubé, les syndicats nuisent aux efforts de recrutement en incitant les candidates potentielles à ne pas signer les ententes pour le versement de la prime de 15 000 $. Le syndicat s’opposerait également à ce que Québec reconnaisse l’ancienneté des retraités qui acceptent de revenir dans le réseau, a-t-il dit.

« On a 3800 personnes avec qui on est en négociations, puis il y a un syndicat, de l’autre côté, qui dit : "Signez pas ça". Puis je pense que je connais la vraie raison pour laquelle ils disent de ne pas signer ça, je viens de vous la donner », a déploré le ministre Dubé.

Quelque 864 infirmières ont été engagées dans le réseau de la santé depuis le début de l’opération de recrutement et de rétention, le 23 septembre dernier. Plus de 737 travailleuses du réseau ont aussi accepté un « rehaussement » de poste à temps complet, pour un total de 2713 depuis six semaines. Les établissements de santé négocient également avec 3721 candidates potentielles.

Le ministre Dubé se dit malgré tout ouvert à apporter des assouplissements aux conditions pour avoir accès à la prime d’attraction et de rétention. « On aurait aimé mieux en discuter et avoir une approbation de la part du syndicat, mais ça n’a pas l’air vraiment être dans leur carte, là, d’accepter les changements qu’on veut faire. Alors, on reviendra comme si c’était un arrêté puis on va dire : "voici les changements qu’on suggère". »

L’un des points en litige est notamment la question des congés sans solde. Le guide d’application du Ministère, qui vise essentiellement à vulgariser les conditions de l’arrêté ministériel, indique que les « journées sans solde font perdre l’admissibilité » à la prime. Ce passage avait provoqué l’ire des syndicats et forcé le Ministère à publier une « rectification ».

Le gouvernement Legault a débloqué 1 milliard pour offrir des primes allant de 12 000 $ à 18 000 $, selon la région, aux infirmières qui accepteront de revenir à temps complet dans le réseau. La prime est aussi versée aux travailleuses à temps partiel qui acceptent un rehaussement de poste.