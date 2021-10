Santé

Le Québec face au tsunami gris

Proches aidants recherchent services désespérément

Malgré des investissements importants au cours des dernières années dans les services à domicile, l’offre de soins ne parvient toujours pas à répondre à la demande au Québec. Les listes d’attente ne font qu’augmenter. Plus de 40 000 personnes y sont inscrites, dont la moitié depuis plus de 90 jours. Et pour de nombreux proches aidants exténués, les soins reçus ne couvrent pas l’entièreté des besoins. Conscient que le vieillissement de la population augmentera encore plus la pression sur les soins à domicile, Québec jure de s’y attaquer.