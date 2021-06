(Québec) Le gouvernement Legault présente jeudi sa stratégie pour diminuer la liste d’attente pour subir une chirurgie, considérablement rallongée en raison de la pandémie. Le ministre Christian Dubé doit proposer des cibles « réalistes » à atteindre par mois, et ce, pour les années à venir, selon nos informations.

Fanny Lévesque La Presse

Le plan de rattrapage des interventions chirurgicales doit être finalisé au cours de l’été, laissait savoir le ministre Dubé la semaine dernière alors que le gouvernement tient à ce que le personnel de la santé, à bout de souffle, puisse avoir des vacances. Il expliquait vouloir cependant en présenter les grandes lignes au cours des prochains jours. Ce plan sera donc mis à exécution à la fin d’août ou au début de septembre.

« On veut que notre personnel infirmier se repose cet été, alors il n’est pas question qu’on fasse un effort de leur demander de reporter les vacances comme ça s’est fait l’an dernier », soutenait le ministre, le 1er juin.

En ce moment, le taux de délestage dans les hôpitaux du Québec tourne autour de 11 %. Au plus fort de la pandémie, jusqu’à 50 % des chirurgies ont été reportées, ce qui a eu pour effet de gonfler la liste d’attente. On estime que lors de la première vague au moins 30 000 chirurgies ont été remises à plus tard.

Pour l’heure, on estime qu’environ 145 000 personnes sont en attente d’une chirurgie au Québec. Avec la pandémie qui perd de la vitesse, la liste n’a pas augmenté depuis les derniers mois et a même diminué légèrement, selon nos informations.

Le ministre Christian Dubé présentera donc jeudi sa stratégie pour que la liste cesse de s’allonger et que les Québécois attendent le moins longtemps possible. Pour y arriver, il s’appuiera sur des cibles « réalistes » à atteindre par mois pour les années à venir. La sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, la Dre Lucie Opatrny, doit l’accompagner lors d’une conférence de presse.

Pendant la crise sanitaire, Québec a conclu 25 ententes avec des cliniques médicales privées pour accélérer la reprise des chirurgies. Le plan du ministre Dubé visera à ramener la liste, « dans un certain laps de temps », à 115 000 personnes, le même nombre qu’avant la pandémie.

Selon Québec solidaire, le gouvernement Legault ne doit « pas passer à côté de ce facteur fondamental » qu’est la pénurie de main-d’œuvre.

« Comment on fait pour ramener les hommes et les femmes qui ont quitté, dans les derniers mois, dans le réseau de la santé ? Comment on fait pour ramener les femmes qui sont parties travailler en agence dans le réseau public ? Ces questions-là, elles sont incontournables », a fait valoir le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.