Santé

Étude de l’OMS

Travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès

(Genève) Travailler plus de 55 heures par semaine augmente le risque de décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation internationale du travail publiée lundi.