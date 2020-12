(Ottawa) Québec n’est guère « impressionné » par les « menaces » de Justin Trudeau. Celui-ci a laissé entendre que les provinces qui refuseraient l’imposition de normes nationales aux centres de soins de longue durée ne recevraient pas un sou d’Ottawa.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le bureau du premier ministre du Québec, François Legault, a répliqué ainsi jeudi aux propos tenus la veille par M. Trudeau lors d’une entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne.

M. Trudeau a dit, en anglais, lors de l’entrevue, être prêt à ouvrir les cordons de sa bourse aux provinces qui sont disposées à travailler avec le gouvernement fédéral pour offrir les meilleurs standards en matière de soins pour les aînés.

Celles qui refuseront de le faire auront à répondre de leurs actes auprès de leur population, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration transmise par courriel, l’attaché de presse de M. Legault, Ewan Sauves, a affirmé que « ses menaces ne nous impressionnent pas » et que « la santé est une compétence qui relève entièrement du Québec, n’en déplaise à M. Trudeau ».

M. Sauves a réitéré que les provinces et territoires forment « un front commun fort et uni, qui compte se battre jusqu’au bout pour que le gouvernement fédéral fasse sa juste part et augmente ses transferts en santé de 22 % à 35 % ».