(Québec) Le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi pour rétablir la gratuité d’un cycle de fécondation in vitro (FIV) pour les personnes seules et les conjoints qui ont un « projet de procréation assistée ». La Coalition avenir Québec en avait fait une promesse électorale en 2018.

Fanny Lévesque

La Presse

Le projet de loi 73 modifiant « diverses dispositions en matière de procréation assistée » préparé par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a été déposé mercredi à l’Assemblée nationale.

Seront désormais couverts par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) les coûts liés à « un seul cycle de FIV », ce qui inclut les services de stimulation ovarienne, le prélèvement d’ovules, une paillette de sperme, la congélation et l’entreposage des gamètes et des embryons pendant un maximum d’un an.

Les services de procréation assistés pour l’insémination artificielle et de FIV sont assurés par la couverture publique pour les femmes âgée de 18 ans et plus et de moins de 41 ans, est-il indiqué dans la pièce législative, et jusqu’à 42 ans lors du dernier transfert d’embryon congelé.

L’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait mis fin en 2014 à la gratuité du programme de procréation assistée instaurée en 2010 sous le gouvernement Charest, qu’il avait qualifié à l’époque de « bar ouvert ». La couverture publique avait néanmoins été maintenue pour les services d’insémination artificielle. Un crédit d’impôt était plutôt offert pour la FIV.

