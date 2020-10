Un médicament de 2,8 millions pour Nathan grâce à une « loterie mondiale »

Un bébé de 1 an atteint d’une maladie rare et dégénérative vient de remporter un lot d’une valeur de près de 3 millions. Le petit Nathan Ouellet, de Chicoutimi, recevra d’ici quelques semaines une précieuse dose de Zolgensma – le médicament le plus cher du monde – grâce à une loterie de la société pharmaceutique qui commercialise ce traitement pouvant lui sauver la vie.