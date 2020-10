Poursuite contre la FMSQ

Un ex-directeur dénonce le climat de travail malsain

Dénonçant le climat de travail malsain à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le « leadership toxique » de sa présidente, l’ancien directeur des affaires juridiques et de la négociation, Me Sylvain Bellavance, poursuit le syndicat et réclame 1 528 000 $ en indemnités et dommages moraux et punitifs.