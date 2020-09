Québec et deux syndicats s'entendent pour plus de postes à temps complet

(Montréal) Deux grands syndicats de préposés aux bénéficiaires affirment avoir réalisé un déblocage « historique » dans leur négociation avec Québec, quant à la création et à la stabilisation des postes de préposés et d’auxiliaires.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Cette clause vise à stabiliser les équipes, en créant davantage de postes à temps complet et permanent dans tout le Québec. Elle vise non seulement les préposés aux bénéficiaires, mais aussi les auxiliaires aux services de santé et sociaux — qui font le même travail que les préposés, mais à domicile.

Ce sont le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), tous deux affiliés à la FTQ, qui ont conclu une entente de principe à cet effet avec Québec.

Seulement 30 % des postes de préposés étaient à temps complet. L’entente permettra d’offrir un poste à temps complet à tous ceux qui le désirent, a indiqué en entrevue lundi Karine Cabana, négociatrice pour le SCFP. Ceux qui veulent demeurer à temps partiel pourront tout de même le faire.

Cette clause fait partie de la négociation plus large des conventions collectives avec Québec. Mais, exceptionnellement, vu l’importance du sujet, les deux grands syndicats vont faire voter leurs membres à ce sujet, même s’il n’y a toujours pas d’entente sur le renouvellement des conventions.