La présidente du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont procédé à la première pelletée de terre du projet, vendredi matin.

L’hôpital de Verdun se dotera d’un nouveau pavillon qui augmentera la superficie totale de l’établissement de 60 %.

Véronique Lauzon

La Presse

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, était à Montréal vendredi matin pour annoncer la construction d’un nouveau pavillon à l’hôpital de Verdun ainsi qu’un atrium, des passerelles et des quais.

« C’est un agrandissement de 250 000 pieds carrés. C’est un gros Rona ! », a lancé avec enthousiasme M. Dubé, en ajoutant que la hausse de superficie globale sera de 60 %. « On va avoir de l’espace ! »

La présidente du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger, a ajouté que ce projet de 260 millions devrait voir le jour en 2025 et que « la majeure partie de ce méga projet est la construction de cinq étages dans lequel on retrouvera quatre unités de soin ».

Alors qu’en ce moment, cet hôpital compte seulement 21 chambres individuelles, le nombre augmentera à 124 avec la construction de ce nouveau pavillon. Le ministre Christian Dubé a d’ailleurs évoqué que la pandémie de la COVID-19 a montré l’importance d’avoir ce type de chambres.

« Même si ce projet-là a été pensé il y a quelques années, aujourd’hui, on peut voir carrément l’importance des bénéfices de passer à des chambres simples, a-t-il expliqué. C’est beau de moderniser ou d’agrandir, mais il y aussi une mission de plus en plus vers les chambres simples, parce que c’est ça qui est important pour des raisons sanitaires et de confort de nos patients. »

En ce qui concerne l’architecture de cet agrandissement, la présidente du CIUSSS a spécifié que cet aspect n’a pas été négligé.

« Le projet aura une image contemporaine, mais on va respecter l’architecture de l’hôpital de Verdun. Je trouve que cet hôpital est splendide même s’il date de 1932 et on a fait bien attention de travailler avec la ville pour assurer cette harmonie », a mentionné Mme Bélanger.

D’ici à l’ouverture de ces nouveaux espaces, le ministre a applaudi la « solution temporaire » de l’hôpital de Verdun, qui consiste à un modulaire de 36 chambres, dont l’ouverture se fera en janvier prochain.