(Vancouver) Une femme atteinte d’une maladie dégénérative et chronique vient d’apprendre qu’elle sera finalement admissible à l’aide médicale à mourir, ce qui a poussé l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique à suspendre sa contestation de la loi fédérale.

La Presse canadienne

Julia Lamb, âgée de 28 ans, souffre d’une maladie dégénérative, l’amyotrophie spinale, ou maladie d’Aran-Duchenne ; elle tentait en vain, depuis quelque temps, d’obtenir le droit à l’aide médicale à mourir. La Cour suprême du Canada a refusé en décembre d’entendre un appel qui aurait permis d’accélérer l’audition de la contestation constitutionnelle.

L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique avait contesté dès 2016 certaines dispositions de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir. L’association soutient que la loi est trop restrictive, car elle n’est offerte qu’aux personnes dont la mort naturelle est « raisonnablement prévisible » — ce qui n’est pas le cas de Mme Lamb.

Or, l’association affirme maintenant que la témoin expert du gouvernement fédéral a admis que Mme Lamb aurait désormais droit à l’aide médicale à mourir si elle le demandait.

Grace Pastine, directrice du contentieux de l’association, a déclaré que cette décision constituait « une énorme victoire pour notre cliente et pour les nombreux Canadiens comme elle qui pourraient se trouver dans une souffrance insupportable et sans fin prévisible ».

« La preuve d’expert du gouvernement apporte plus de clarté au personnel médical. Elle confirme que les Canadiens gravement malades et confrontés à des souffrances persistantes et intolérables ont le droit de mourir dans la dignité, même s’ils ne sont pas en fin de vie ou près de l’être, ou que leur mort n’est pas considérée comme prévisible. »

Le 11 septembre, la juge Christine Baudouin, de la Cour supérieure du Québec, a invalidé certains critères d’admissibilité des lois fédérale et provinciale jugés trop restrictifs et discriminatoires. Elle a ainsi invalidé le critère fédéral de « mort naturelle raisonnablement prévisible » et le critère québécois de personnes « en fin de vie ». Selon elle, ces critères sont inconstitutionnels car ils privent des malades d’« une mort digne et sereine ».

La juge Baudouin a toutefois suspendu pendant six mois la déclaration d’invalidité de ces dispositions, le temps pour les législateurs de modifier leur loi respective, qui demeurera en vigueur durant cette période.

L’association britanno-colombienne estime que si Ottawa ne fait pas appel de ce jugement, le critère fédéral de « mort naturelle raisonnablement prévisible » ne constituera donc plus un obstacle au Québec dans six mois, le 11 mars 2020.