Forte hausse du nombre de cas de syphilis à la Clinique L'Actuel

Depuis quelques années, le Québec enregistre une recrudescence de la syphilis. Le nombre de cas est passé de 635 en 2013 à 918 en 2017. Pour le D r Thomas, différents facteurs peuvent avoir contribué à cette hausse, dont le fait que les jeunes sont aujourd'hui moins enclins à se protéger. Le médecin relève aussi que la grande majorité des cas de syphilis qu'il voit résultent de rencontres faites sur les réseaux sociaux. « Les rencontres sont plus faciles à faire. Et on connaît un peu moins bien le partenaire », dit-il.

La « grande imitatrice »

La syphilis non traitée « progresse en différents stades, et les symptômes varient selon le stade », écrit le Dr Thomas. Au départ, des lésions à la bouche, aux organes génitaux ou à l'anus peuvent apparaître, puis disparaître. Une éruption cutanée peut ensuite survenir et de nouvelles lésions peuvent apparaître, accompagnées de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et de fatigue.

Le Dr Thomas explique que la syphilis est surnommée la « grande imitatrice », car ses symptômes peuvent être confondus avec d'autres maladies comme des ulcères, la mononucléose ou la grippe. « Il faut alerter la population et les acteurs du réseau de la santé. Parce que la maladie n'est pas évidente à diagnostiquer », dit-il.

La direction de la santé publique de Montréal a été incapable, hier, de fournir des données à jour sur la syphilis dans la métropole. « Mais il ne faut pas attendre un an d'avoir des statistiques officielles pour agir », estime le Dr Thomas. Selon lui, une campagne de sensibilisation, notamment sur les médias sociaux, s'impose. « Il faut aussi augmenter le dépistage et la fréquence de dépistage », dit-il.