Grossesse et anxiolytiques: autre mise en garde contre la prééclampsie

La Presse Canadienne

Montréal

Les femmes enceintes qui prennent des médicaments contre la dépression ou l'anxiété sont trois fois plus à risque de souffrir de prééclampsie, révèle une étude publiée récemment dans la revue BMC Pregnancy and Childbirth par des chercheurs de l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.