Santé: pas question de restreindre l'accès au privé, prévient McCann

À son arrivée à l'Assemblée nationale, la ministre a prévenu qu'il n'est « pas question de fermer des portes d'accès » dans le réseau de la santé afin de satisfaire son homologue fédérale, Ginette Petitpas Taylor.

« La santé, c'est le champ de compétence du Québec, c'est le champ de compétence des provinces, a-t-elle déclaré. Alors nous, ce qu'on dit, c'est l'accès d'abord et avant tout. »

Dans une lettre rendue publique cette semaine, Mme Petitpas Taylor somme Québec de faire en sorte que les patients ne soient plus facturés pour des examens diagnostiques effectués dans des cliniques privées. Elle menace de réduire les transferts en santé si Québec ne s'exécute pas d'ici avril 2020.

Selon Mme Petitpas Taylor, ce système parallèle pour les contribuables plus fortunés est « injuste » et il contrevient à la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a bien l'intention de renforcer le réseau public, a dit Mme McCann. Mais d'ici là, elle n'entend pas empêcher des citoyens plus fortunés de se tourner vers le privé.

« Il faut absolument qu'on renforce le système public, ça a toujours été le cas, a dit Mme McCann. Mais nous, nous ne fermons pas de porte d'accès tant que nous n'aurons pas la certitude que les Québécois vont avoir accès dans le système public, à l'IRM, par exemple. »