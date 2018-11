Proches aidants: Marguerite Blais tiendra un forum

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, n'a pas voulu s'avancer mardi, mais le forum pourrait avoir lieu aussi tôt qu'en décembre. Un comité ministériel doit attacher les ficelles.

« C'est en train de cheminer pour qu'on puisse consulter les personnes le plus rapidement possible », a affirmé Mme Blais, lors d'un bref entretien avec La Presse.

Un forum se veut un exercice plutôt court, d'une journée généralement. « Les gens sont tannés des longues consultations, ils veulent d'action, ils veulent des résultats », a justifié la ministre. « Ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il faut faire pour aider les proches aidants. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. »

Le forum servira à écrire une « première politique nationale sur les proches aidants». Cette politique sera dotée d'un budget, a insisté Mme Blais. « On a pris des engagements pendant les élections, et on ne peut pas faire une politique platonique ! »

En campagne électorale, son chef François Legault a promis entre autres de doubler le crédit d'impôt pour aidant naturel, jusqu'à concurrence de 2500 $. Il s'est engagé à ajouter 22 millions dans le programme d'aide financière pour les parents d'enfants lourdement handicapés. À la fin du mandat, le coût de toutes les mesures devrait atteindre 115 millions annuellement, selon le cadre financier présenté par la Coalition avenir Québec.

Avec Lionel Carmant, Marguerite Blais travaille aux côtés de la ministre de la Santé, Danielle McCann. Le dossier des Aînés relevait auparavant du ministère de la Famille. Mme Blais a l'intention de rapatrier à la Santé le Secrétariat aux aînés. Ce secrétariat est dirigé depuis quelques années par le sous-ministre adjoint Christian Barrette, qui restera en poste selon la ministre. C'est un ancien libéral comme Marguerite Blais : il a été attaché de presse de Jean Charest de 1998 à 2004.