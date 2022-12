Les minimaisons destinées à abriter des personnes en situation d’itinérance, données par l’humoriste Mike Ward, n’auront pas fait long feu. La moitié d’entre elles sont aujourd’hui inutilisables en raison de la moisissure qui s’y est développée.

MATTHIEU MAX-GESSLER Le Nouvelliste

Sur les 25 minimaisons envoyées l’hiver dernier à l’organisme l’Ensoleilvent, à Drummondville, cinq n’ont jamais pu héberger qui que ce soit, car elles avaient été détruites lors de leur transport. Moins d’un an plus tard, l’organisme a eu la mauvaise surprise de découvrir que neuf autres ont été touchées par de la moisissure et sont donc inutilisables.