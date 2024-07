Les travailleuses et les travailleurs de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout sont en grève du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août.

Les employés de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout ont déclenché une grève jusqu’au 2 août, excluant le week-end prochain. Par ailleurs, les 70 travailleurs du traversier de Sorel–Saint-Ignace-de-Loyola se sont dotés d’un mandat élargi pour intensifier leurs moyens de pression.

La Presse Canadienne

« Malgré l’envoi d’avis de grève le 7 juin, les négociations ont peu progressé à la Société des traversiers du Québec (STQ) au cours des dernières semaines. C’est pourquoi les travailleuses et les travailleurs de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout exerceront la grève du 22 au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août », a indiqué la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) dans un communiqué envoyé lundi après-midi.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons recours à la grève, souligne le porte-parole des syndicats CSN de la STQ, Patrick St-Laurent. En annonçant nos journées de grève plus d’un mois à l’avance, nous pensions que la STQ prendrait la négociation au sérieux et qu’on pourrait conclure une entente avant aujourd’hui. Cela dit, nous sommes prêts à agir pour mettre de la pression afin d’obtenir un bon règlement. »

Les deux parties ont négocié pour la dernière fois jeudi. La partie syndicale a demandé au ministère du Travail de nommer une personne médiatrice-conciliatrice au dossier, puisque « les négociations se butent sur une longue liste de reculs que la STQ veut imposer aux salariés ».

Les salaires sont au cœur du conflit de travail.

« L’écart salarial entre les parties est très grand, en particulier pour celles et ceux qui gagnent le moins à la STQ, puisque les offres actuelles de l’employeur ne permettent pas de ramener les salaires à un niveau compétitif par rapport aux employeurs comparables », indique la FEESP-CSN.

Mandat de grève illimitée à la traverse de Sorel–Saint-Ignace-de-Loyola

Par ailleurs, les 70 travailleurs du traversier de Sorel–Saint-Ignace-de-Loyola, membres de la section locale 9599 du Syndicat des Métallos, se sont dotés d’un mandat élargi pour intensifier leurs moyens de pression.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE L’accès au traversier reliant Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola

Ils ont voté à l’unanimité en faveur d’une grève illimitée.

Le comité de négociation et la Société des traversiers du Québec (STQ) étaient en conciliation lundi.

La partie syndicale espère « voir une réelle volonté de négocier de la part de l’employeur », indique-t-elle dans un communiqué de presse diffusé lundi. Le comité de négociation y souligne que la frustration est palpable parmi les employés du traversier.

« La lenteur des négociations prive les salariés de milliers de dollars depuis 16 mois, période durant laquelle ceux-ci sont sans convention collective », a affirmé Alain Gendron, membre du comité de négociation des Métallos du traversier, ajoutant que « les coûts de l’essence, de la nourriture et d’autres nécessités augmentent aussi pour ces travailleurs ».

Selon Ève-Lyne Renaud, également membre du comité de négociation, « un rattrapage salarial s’impose rapidement, d’autant plus que la clientèle a doublé ces dernières années, ce qui représente le double de travail pour les employés et le double de revenus pour la STQ, mais rien pour les salariés ».

Le syndicat souligne qu’une grève illimitée « affecterait non seulement les travailleurs, mais aussi la communauté et les usagers de ce traversier ».

Les employés ont déclenché une grève vendredi dernier à 7 h et ont repris le travail lundi à 6 h 59.