Les équipes de pompiers volontaires ont combattu pendant plusieurs heures les flammes qui ravageaient des bateaux de pêche sur le quai de Grande-Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine, dimanche au petit matin. Au total, on déplore la perte de cinq homardiers.

« C’est un réveil brutal [dimanche] matin », lâche le maire de la municipalité, Antonin Valiquette, en entrevue avec La Presse.

L’appel d’urgence a été reçu vers 4 h 20 dimanche matin pour signaler qu’un bateau de pêcheurs avait pris feu sur le quai de Grande-Entrée, selon les informations de Simon Mary, directeur du service incendie et de la sécurité publique de la municipalité.

Une trentaine de pompiers volontaires ont été mobilisés. À leur arrivée sur place, le feu s’était déjà propagé à deux autres homardiers. De nombreux pêcheurs se sont mobilisés pour mettre les autres bateaux à l’abri des flammes et contenir l’incendie. Il a fallu plus de trois heures pour éteindre les foyers principaux.

Cinq bateaux ravagés par les flammes

Sur les cinq homardiers calcinés, deux flottent encore, mais trois ont coulé. « C’est une perte totale pour les cinq embarcations », souligne Simon Mary. Selon ses informations, il n’y a eu aucun décès et aucun blessé, ni parmi les civils, ni parmi les pompiers. Un sixième bateau a subi des dégâts mineurs, précise le maire, et le quai a également été endommagé.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FABRICE VANHOUTTE Deux homardiers calcinés flottent encore au quai de Grande-Entrée

« L’un des pompiers volontaires était capitaine et arrosait son propre bateau ce matin. Ça devait être plus dur que tout pour lui », ajoute Antonin Valiquette. Il salue le travail exemplaire des pompiers volontaires, qui ont été très réactifs. En milieu d’après-midi dimanche, plusieurs étaient toujours sur place par mesure de précaution.

Les circonstances de l’incendie ne sont pas encore connues. « Une enquête se poursuit, mais rien ne nous indique que l’origine de l’incendie soit autre chose qu’accidentelle », indique le maire.

Il s’agit du plus gros port de pêche aux Îles-de-la-Madeleine : plus d’une centaine de bateaux de pêche y sont amarrés. « Le vent était somme toute favorable, il soufflait du Sud », explique-t-il. « Autrement, ça aurait pu se répandre à l’ensemble du parc à bateaux. Ça aurait été beaucoup plus grave. »

Il raconte également que les pêcheurs affectés et leurs familles ont reçu une immense vague de soutien de la part des Madelinots. « Il faut savoir qu’aux Îles-de-la-Madeleine, un bateau de pêche, c’est pratiquement un membre de la famille pour les capitaines. C’est bien plus qu’un outil de travail », explique-t-il.

Des travaux de dépollution en cours

Le maire a ajouté qu’il restait encore beaucoup de travail pour inspecter le quai, retirer les carcasses des bateaux de l’eau et contenir la pollution d’hydrocarbures répandus dans le port.

« Il y avait plusieurs milliers de litres d’hydrocarbures dans les embarcations », souligne Simon Mary. Des barrages flottants ont été mis en place et des images ont été prises par drone pour évaluer l’étendue des eaux polluées, avec l’aide de la Garde côtière, d’Environnement Canada et de Pêches et Océans Canada, notamment. Un peu plus tard dimanche, il était prévu d’aspirer l’essence qui flotte à la surface.

« Par contre, tout nous indique que les autres pêcheurs vont pouvoir prendre la mer [lundi] », indique Antonin Valiquette. Il reste une semaine avant la fin de la saison de pêche au homard.