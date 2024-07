« À Saint-Ubalde, les premiers jours, j’avais l’impression d’être une extraterrestre ! »

Mariem Ksaier, 30 ans, est arrivée de Tunisie en juin 2022 avec un permis de travail fermé pour Patates Dolbec, le plus grand producteur de pommes de terre de l’est du Canada. Poste : trieuse de pommes de terre. Son mari, Shawki Tallous, 39 ans, était employé de cette entreprise de Saint-Ubalde depuis janvier 2020.

Détail qui ne vous aura pas échappé : Mariem porte le voile. Ce qui, on s’entend, est moins fréquent dans la MRC de Portneuf qu’à Montréal.

Mais son sentiment initial n’a pas duré longtemps. « Avec le travail, les choses ont changé, dit-elle. Aujourd’hui, les gens me connaissent grâce au voile. »

Mariem relate son expérience dans le salon de sa maison de Saint-Ubalde, un quadruplex qu’elle et son mari ont acheté en décembre, peu après la naissance de leur premier enfant. Ce village de 1400 âmes, à un peu plus de deux heures de Montréal et à une heure de Québec, est devenu leur village et ils y trouvent la vie agréable. Et ce, malgré les inconvénients liés au fait d’habiter dans une petite localité loin des grands centres, notamment la difficulté de trouver les produits auxquels ils sont habitués, surtout la viande halal qu’exige leur pratique religieuse.

« Je me sens bien à Saint-Ubalde », dit Shawki, son petit garçon blotti contre lui.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Shawki Tallous

Ici, le monde est solidaire et accueillant. C’est peut-être le meilleur emplacement où j’ai vécu. En Tunisie, j’ai vécu dans la capitale, mais je n’aime pas les grandes villes. Shawki Tallous

Shawki rêvait de venir au Canada depuis très longtemps. Il a même choisi son domaine d’études en vue de son projet d’immigration. Il est ingénieur agroalimentaire.

Mais tout ce qu’il a trouvé, c’est un poste d’ouvrier agricole dans le centre d’emballage ultramoderne de Patates Dolbec, où les pommes de terre sont lavées, triées et emballées. Peu importe. Il a sauté sur l’occasion. « Vu que les conditions économiques et sociales étaient difficiles en Tunisie, je n’avais pas le choix, je devais partir », explique-t-il.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL À son arrivée au Québec, Shawki Tallous, qui est ingénieur agroalimentaire, a trouvé un poste d’ouvrier agricole dans le centre d’emballage de Patates Dolbec, à Saint-Ubalde.

Son expérience illustre bien une des facettes oubliées de l’immigration temporaire : la reconnaissance des diplômes et des compétences. Beaucoup de travailleurs étrangers sont surqualifiés pour les tâches qu’on leur confie. Et souvent, il est plus facile pour eux d’entrer au Québec en acceptant des postes en deçà de leurs qualifications.

Les procédures pour l’obtention de son permis de travail ont duré un an et quatre mois. En janvier 2020, en plein hiver et alors que se profilait la pandémie, Shawki atterrissait à Montréal avec trois autres travailleurs tunisiens. Direction : Saint-Ubalde. « Il faisait -25 oC quand je suis sorti de l’aéroport », dit-il en rigolant.

Son employeur a acheté, en 2019, un restaurant qui fermait dans le village pour en faire la Casa des travailleurs étrangers, où il a habité pendant deux ans.

Mais Shawki a été chanceux parce que Patates Dolbec lui a permis de progresser dans l’entreprise.

Au fil des ans, il a occupé différentes fonctions : trieur, inspecteur de qualité, opérateur de machines, contremaître, assistant-superviseur… « Maintenant, je pilote des trieurs optiques pour assurer un tri automatique des pommes de terre et avoir les quantités et la qualité demandées en lien avec l’intelligence artificielle », précise-t-il.

Le plus difficile, pour lui, a été de faire venir sa femme, Mariem. Son statut d’ouvrier agricole ne lui permettait pas d’être accompagné de sa conjointe. Il a donc fallu convaincre son employeur de la recruter en lui offrant un contrat de travail fermé. Trois de ses quatre collègues tunisiens ont procédé de la même façon pour faire venir ici leurs femmes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Mariem Ksaier

Mariem, qui est agronome, est arrivée au Québec en juin 2022, près de trois ans après son mari. Quelques mois plus tard, Shawki et elle obtenaient leur résidence permanente.

Résumons. Après avoir rêvé du Canada depuis son adolescence, Shawki, à peine quatre ans après avoir mis les pieds au Québec, en commençant au bas de l’échelle, a établi sa famille, obtenu la résidence permanente, donné naissance à un petit Québécois et se trouve propriétaire d’un quadruplex dont les locataires sont… des Québécois d’origine. Ce n’est certainement pas un conte de fées, mais un exemple d’immigration réussie.

Une communauté qui grandit

Combien de Tunisiens habitent dans le village ?

« Je peux vous dire que les Tunisiens, c’est une histoire de succès à Saint-Ubalde ! », lance Shawki, qui est entraîneur bénévole de l’équipe de soccer des enfants de l’école primaire du coin.

Maintenant, d’autres entreprises ont embauché des Tunisiens. Il y a quatre mécaniciens tunisiens et un cinquième qui va arriver bientôt. Il y a aussi un opérateur de machines. On est devenus une dizaine. Shawki Tallous

Environ 45 % des 175 employés de Patates Dolbec viennent de l’étranger : Mexique, Guatemala, Tunisie, Cuba… « On a des travailleurs de huit nationalités », précise Josée Petitclerc, copropriétaire de l’entreprise avec son mari, Stéphan Dolbec.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Environ 45 % des 175 employés de Patates Dolbec viennent de l’étranger.

« Nous, c’est sûr qu’on est super contents quand les gens s’installent, qu’ils font venir leurs femmes et leurs enfants, ajoute Mme Petitclerc. On est en région, on a besoin de main-d’œuvre. On a besoin de remplir nos écoles, on a besoin de monde partout. Ils s’intègrent vraiment bien, aussi. Plusieurs d’entre eux font du bénévolat. Ils embarquent dans les loisirs. Ils participent. Les villages, c’est un accueil chaleureux pour ces gens-là. »

Patates Dolbec offre aussi des cours de français durant les heures de travail.

Mais ce n’est pas la seule entreprise de la région qui recrute à l’étranger. La majorité des érablières et des fermes laitières ont recours à cette main-d’œuvre venue d’ailleurs. Des immigrants temporaires travaillent dans tous les villages autour de Portneuf où il y a de l’agriculture.

Il y a un manque de main-d’œuvre au Québec. On ne peut pas faire semblant qu’il n’y en a pas, il y en a un. Eux arrivent, ils veulent travailler, ils sont super bons, ils s’intègrent bien. Tout le monde se mélange, tout le monde est content. Plus on a de bras, mieux ça va, c’est l’important. Josée Petitclerc, copropriétaire de Patates Dolbec

La stratégie de recrutement de l’entreprise consiste à choisir des travailleurs qui vont vouloir s’installer pour de bon.

« On veut que l’argent demeure dans la communauté, explique Esther Savard, qui travaille aux ressources humaines de l’entreprise. Donc, en ayant des gens qui s’installent ici avec une résidence permanente, ça permet que l’argent soit réinvesti ici, et de conserver nos compétences. Il y a des gens de certains pays qu’on savait qu’ils allaient chercher à obtenir la résidence permanente pour demeurer avec nous, alors que d’autres, pour différentes raisons, allaient vouloir faire des contrats et retourner un jour dans leur pays. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La proportion d’immigrants est en augmentation à Saint-Ubalde.

Résultat, la population de Saint-Ubalde est en augmentation. Un immeuble de 12 logements vient d’être construit. Un autre, de 8 logements, sortira de terre en septembre. La proportion d’immigrants dans le village est passée de 0 % en 2016, à 0,7 % en 2021. Il est de 1,6 % dans la MRC de Portneuf.

Shawki et sa femme, qui attendent un deuxième enfant, contribuent à cette croissance. « Ici, c’est un pays d’opportunités, dit le Tunisien. Les inconvénients, je peux les compter sur les doigts d’une main. Le reste, ce sont tous des avantages. »