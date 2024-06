Les quelque 1000 résidants de Port-Cartier qui ont été évacués jeudi soir en raison des incendies de forêt peuvent désormais réintégrer leur demeure, bien que deux incendies de forêt soient toujours hors de contrôle dans la région et que l’état d’urgence soit maintenu.

La Presse Canadienne

Un incendie de forêt à proximité de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, avait mené à l’évacuation des résidences qui se trouvent au nord de la route 138 jeudi. Lundi après-midi, les autorités de la ville ont autorisé le retour des résidants, tout en mentionnant que la situation pouvait évoluer rapidement.

« La situation est loin d’être réglée », a souligné le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, avant d’annoncer la levée de l’ordre d’évacuation. « La prudence reste de mise », a-t-il ajouté, en précisant que la Sûreté du Québec sera sur place pour aider les résidants à regagner leur demeure de manière sécuritaire.

Melanie Morin agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a précisé que deux incendies étaient toujours hors de contrôle dans la région et qu’avec le temps chaud et sec, ceux-ci seront actifs pendant la journée.

Le premier incendie, situé à l’ouest et à l’est du lac Walker, est toujours considéré hors contrôle et mesure environ 1165 hectares. Mme Morin a indiqué que 28 pompiers forestiers étaient sur le terrain lundi, dans la portion sud de l’incendie, en plus de quatre avions-citernes.

« Ce n’est pas impossible de voir des bouchons de fumée, de sentir la fumée dans les secteurs habités », a-t-elle soulevé.

La situation est similaire en ce qui a trait au second feu, dans le secteur du lac Morin. Celui-ci, situé à environ 12 km au nord de Port-Cartier, s’étend sur environ 919 hectares et est aussi hors de contrôle. Quelque 24 pompiers forestiers s’y affairent, en plus de deux hélicoptères lourds qui font de « l’arrosage en continu », a précisé Mme Morin.

Les prochaines précipitations de pluie ne sont attendues que mercredi.

Lundi matin, la fumée dense qui se dégageait du territoire rendait la cartographie des feux difficile pour les équipes de la SOPFEU. Il ne faut donc pas être surpris de voir le nombre d’hectares touchés par les incendies grimper dans les prochains jours, a indiqué Melanie Morin.

Le directeur général de Port-Cartier, Nicolas Mayrand, a pour sa part invité les citoyens à économiser l’eau potable. Il a indiqué que la qualité de l’air était stable pour l’instant.

La fumée provenant des incendies de forêt ne cause plus de mauvaise qualité de l’air à Port-Cartier et Sept-Îles, avait mentionné lundi matin Environnement Canada, tout en prévenant qu’un changement dans la direction des vents pourrait ramener une dégradation de la qualité de l’air dans les prochaines heures. La Ville de Port-Cartier a également mentionné que la qualité de l’air sera de nouveau un enjeu à surveiller au courant de la journée.