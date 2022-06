Démantèlement d’un réseau de braconnage actif en Gaspésie

Un vaste réseau de braconnage qui puisait principalement ses ressources à Chandler et à New Richmond, dans le sud de la Gaspésie, a été démantelé dans les derniers jours après un long et minutieux processus d’enquête qui a débuté en 2019 et qui est qualifié de « majeur » par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a dû mobiliser une soixantaine de ses hommes.