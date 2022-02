(Québec) Les organisateurs du convoi contre les mesures sanitaires de Québec vont quitter la ville dimanche soir, mais ce n’est que partie remise : ils promettent un « Woodstock de la liberté » dans deux semaines.

Charles Lecavalier La Presse

« On vous propose quelque chose, on va manifester […] on va continuer toute la journée, on va quitter nous autres ce soir, et on va revenir pour clore le Carnaval. On a 15 jours pour se préparer, parler à nos familles, nos amis. On se redonne rendez-vous dans deux semaines », a lancé Bernard Gauthier, l’un des organisateurs du mouvement, dimanche à une foule réunie devant l’Assemblée nationale.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Bernard Gauthier en compagnie de manifestants, samedi

Son comparse, Keven Grenier, a ajouté que les manifestants avaient « deux semaines pour ramasser de l’argent, avertir vos chums, avertir tout le monde ». « Dans deux semaines ça va être le temps de relâcher notre lousse, pis la, ça va être un Woodstock de la liberté, parce que je veux du monde en crisse », a-t-il dit.

Notons toutefois que le Carnaval de Québec se termine la semaine prochaine, le dimanche 13 février.

Les deux organisateurs se sont réjouis du succès de leur activité, qui a réuni des milliers de manifestants samedi pour s’opposer aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement Legault pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ils se sont d’ailleurs vantés d’avoir fait ombrage au Carnaval de Québec. « Heille, le bonhomme Carnaval, on te l’a clenché », a lancé M. Grenier à une foule enthousiaste. Il l’a également souligné sur les médias sociaux : « Carnaval de Québec en bleu. Le carnaval de la liberté en rouge. […] Finalement le bonhomme Carnaval en a mangé une crisse », s’est félicité Kevin « Big » Grenier en commentant une photo aérienne de la manifestation de samedi.

Bernard Gauthier de son côté a souligné que la manifestation de Québec avait évité les débordements. « Il y a beaucoup de famille qui appréhendait de la casse parce que les médias […] nous avaient prêté des intentions avant qu’on arrive. J’étais supposé battre le Bonhomme Carnaval. Ben le bonhomme ne s’est même pas présenté dans l’octogone », a-t-il dit.

La figure du Bonhomme Carnaval, « le représentant et le roi de la fête du plus grand Carnaval d’hiver au monde » selon sa page LinkedIn, est mentionnée depuis plusieurs jours par les politiciens pour inviter les manifestants à éviter les dérapages.

Le premier ministre François Legault a affirmé vendredi que « beaucoup de remorqueuses sont prêtes » à dégager les camions, si nécessaire, en invitant les Québécois à se déplacer en grand nombre au Carnaval de Québec, qui s’ouvre ce vendredi. « Allez au Carnaval en famille, allez dans des restaurants à Québec. […] Ce qu’on veut, c’est que les citoyens continuent de vivre normalement », avait-il ajouté.

La ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault avait également mentionné le Carnaval. « Ça dépend ce qu’on entend par jammer une ville, mais si on entend empêcher des gens de circuler, empêcher des gens de vivre normalement, empêcher les enfants et les parents d’aller voir Bonhomme et de faire leurs affaires, je pense que non, ce n’est pas acceptable », avait-elle dit.

Contraventions et remorquages à partir de 17 h

Après la manifestation de samedi, plusieurs camions sont restés sur place. Dimanche matin, une quarantaine d’entre eux étaient toujours stationnés sur le boulevard René-Lévesque, face au complexe de l’Assemblée nationale. Des policiers étaient sur place et distribuaient des avis de courtoisie. Les klaxons se faisaient toutefois entendre dans tous les secteurs, et certains agents de la paix portaient des coquilles protectrices pour se protéger les oreilles.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des policiers portaient des coquilles sur leurs oreilles lors de la manifestation des camionneurs, dimanche matin.

Mais cette tolérance se termine à 17 h, a annoncé le Service de police de la ville de Québec sur les réseaux sociaux : « À partir de 17 h, tout véhicule immobilisé à un endroit prohibé est passible d’une contravention et même d’un remorquage afin d’éviter la continuité de l’infraction ».