Sorti de la cale sèche de Verreault Navigation des Méchins le 20 novembre pour des réparations qui ont coûté 2,2 millions de dollars plus taxes, des tests en mer ont été effectués toute la semaine à Matane sur le NM F.-A.-Gauthier. Si l’on en croit la Société des traversiers du Québec (STQ), les tests sont concluants. Par conséquent, le traversier reprendra son service régulier de liaison fluviale entre Matane et la Côte-Nord à compter de dimanche.

JOHANNE FOURNIER Le Soleil

Comme aucun enjeu lié à la sécurité des passagers et à l’environnement n’est en jeu, la STQ a décidé de mettre son navire-amiral à la disposition de sa clientèle. Le responsable des communications de la STQ assure que les réparations ont été réalisées sur le mastodonte qui perdait de l’huile. « Nous n’avons pas eu de mauvaises surprises lors de l’intervention, affirme Simon Laboissonnière. L’investigation et les analyses nous ont permis de porter un diagnostic et de corriger la situation en appliquant le protocole du fabricant. Nous sommes confiants que les travaux effectués règleront le problème identifié. »