Le ministre des Transports, François Bonnardel, explique que cette décision permettra d’augmenter l’attractivité de l’offre de transport en commun dans le tunnel, puisque ce sera le seul mode de transport possible pour accéder directement au centre-ville.

(Québec) Le gouvernement du Québec annonce mardi qu’aucune voiture ne sortira du futur tunnel Québec-Lévis au centre-ville de Québec et que le transport routier sera dorénavant concentré sur les axes existants, soit l’autoroute Laurentienne vers le nord et l’autoroute Dufferin-Montmorency vers l’est.

La Presse Canadienne

Le ministre ajoute que des projections d’achalandage prenant en considération cette modification seront effectuées au cours des prochains mois, notamment pour que la demande de financement officielle auprès du gouvernement fédéral puisse en tenir compte.

Il affirme aussi que des discussions auront lieu avec la Ville de Québec dans les mois à venir sur l’arrimage du tunnel et du réseau municipal. On déterminera notamment s’il est opportun de maintenir une sortie uniquement pour les autobus afin de desservir l’est de la basse-ville et de bien arrimer le tunnel au réseau municipal dans son ensemble.