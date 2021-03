Les trois trajets visés par ces nouvelles mesures sont tous désignés MARSEC, un système de niveaux d’alerte pancanadien. Il s’agit de ceux de Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis (photo) et Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine.

La Société des traversiers du Québec (STQ) renforcera ses mesures de sécurité dès le 14 mars prochain, sur ordre des autorités fédérales. Des agents de sécurité effectueront notamment des fouilles « aléatoires » auprès de la clientèle, et ce sur trois différents trajets de traverses à travers la province.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous tenons à préciser que ces vérifications seront toujours visuelles, et non intrusives. Autrement dit, on ne va pas fouiller les gens, mais simplement s’assurer qu’ils n’entrent pas d’armes prohibées, d’explosifs ou d’engins incendiaires sur les traversiers, par exemple. Le tout pour des raisons de sécurité », explique le conseiller en communications de la STQ, Bruno Verreault.

Il précise que c’est lors d’une inspection, tenue il y a quelques mois à la traverse Québec-Lévis, que Transports Canada a exigé de l’organisme qu’il « améliore » son plan de sûreté, en y introduisant ces nouvelles mesures. Celles-ci se veulent « ponctuelles » et non « systématiques », réitère l’organisme gouvernemental dans un communiqué.

Les trois trajets visés par ces nouvelles mesures sont tous désignés MARSEC, un système de niveaux d’alerte pancanadien. Il s’agit de ceux de Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. L’objectif est de maintenir le « niveau 1 MARSEC », qui implique entre autres de procéder à « l’inspection des provisions de bord avant d’être acceptées ».

Dans sa déclaration, la STQ indique également que les « bagages et véhicules des clients désirant monter à bord » seront visés. « Ça pourrait être, par exemple, des agents de sécurité postés à Sorel-Tracy, une journée X, puis ailleurs ensuite », rajoute M. Verreault.

On précise par ailleurs que « la clientèle ne sera pas obligée de se conformer à une demande de vérification d’un agent », mais que « l’accès aux installations et au navire sera cependant impossible dans un tel cas ».

Un protocole en cours

Un appel d’offres sera rendu public au courant des prochaines semaines, afin d’embaucher des agents de sécurité à l’externe. Dans l’intervalle, c’est l’entreprise privée Les Commissionnaires du Québec qui sera mandatée, afin de procéder dès le 14 mars à ces nouvelles vérifications. L’organisation fondée en 1925 a pour mandat « d’offrir des emplois valorisants aux ex-militaires en transition de carrière », lit-on sur son site.

« Cela dit, on ne veut pas que ces nouvelles mesures perturbent ou ralentissent le service, donc ce sera appliqué de manière à pouvoir quand même s’assurer de la fluidité de l’embarquement », a pour sa part précisé Bruno Verreault, à la STQ.

Comme toutes les autres sociétés de traversiers au pays, la Société des traversiers du Québec est tenue de se conformer au Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs, en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, qui relève du gouvernement fédéral.